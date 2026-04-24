年薪52萬華女掌舵 非營利組織被指資助極端組織

南方貧困法律中心（SPLC）前任負責人瑪格麗特黃（Margaret Huang）。（LinkedIn）

紐約郵報報導，南方貧困法律中心（SPLC）前任負責人瑪格麗特黃（Margaret Huang，音譯）遭指控，在其任內將這間聲譽卓著的非營利民權組織，轉變為所謂的「黨派抹黑機器」。

黃女士於2020年接任總裁兼執行長，其2023年的薪資報酬高達52萬2000美元。在黃女士的帶領下，SPLC的黨派色彩愈發鮮明。該組織多次指控「捍衛自由聯盟」（Alliance Defending Freedom）、「自由媽咪」（Moms for Liberty）及「家庭研究委員會」（Family Research Council）等保守派與宗教團體煽動「仇恨」或「極端主義」。

這間成立於1971年的民權組織，曾將「轉捩點」（Turning Point USA）列入其「仇恨觀察」通訊名單。巧合的是，該名單發布隔日，即9月10日，「轉捩點」創始人柯克（Charlie Kirk）便在猶他州 的一場演講活動中遇刺身亡。

黃女士去年在「每日科斯」（Daily Kos）發表的文章中聲稱，自川普2016年當選以來，「極右翼極端組織」已滲透美國政治與政府核心，並稱川普再次競選總統為這些組織提供了「國家最高單位的盟友」。

黃女士已於今年7月在一波大規模裁員後離職。當時外界批評該裁員行動在「瓦解工會」，但她本人聲稱離職是因為家庭需求與工作平衡考量。

總部位於阿拉巴馬州的SPLC，早期因透過創新訴訟手段重創三K黨（KKK）而聞名，並曾長期協助媒體與執法部門追蹤極右翼極端分子。

然而，周二的聯邦起訴書投下了一顆震撼彈。檢方指控SPLC在2014年至2023年間，向三K黨及美國國家社會主義黨等極端組織相關人員支付了超過300萬美元。

SPLC現任執行長費爾（Bryan Fair）在周二的聲明中反駁稱，該組織正遭受政治迫害，並譴責川普政府將司法部「武器化」作為攻擊工具。