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下班到家不急著下車卻先做一事 專家:有益身心

洛杉磯訊
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在忙碌與高壓的現代生活，越來越多人在抵達目的地後，並不急著下車，而是靜靜坐在車裡...
在忙碌與高壓的現代生活，越來越多人在抵達目的地後，並不急著下車，而是靜靜坐在車裡幾分鐘，甚至更久。（示意圖取自unsplash）

在忙碌與高壓的現代生活，越來越多人在抵達目的地後，並不急著下車，而是選擇靜靜坐在車內幾分鐘，甚至更久。這種看似平常的行為，正逐漸成為一種被廣泛討論的生活現象。專家認為，忙碌生活中留有片刻喘息，坐在車裡發呆，其實有益身心。

據The Press-Enterprise報導，打開TikTok等社交平台，可以看到大量相關影片。人們分享在車裡發呆、聽歌或滑手機的片刻，並不約而同提出同樣的疑問：為何明明已到達目的地，卻不想立刻下車？有人甚至刻意提早抵達，只為爭取短暫的獨處時間。也有人在停好車後，遲遲不願離開，讓這段時間成為一天中難得的「空白」。

專家指出，這種行為之所以普遍，是因為它在心理扮演「過渡緩衝」角色。無論是在車裡、人行道上，還是門口短暫停留，這樣的片刻有助將一天中不同階段分隔開來，讓人得以從一種狀態平穩過渡到另一種狀態。

教堂山北卡大學（University of North Carolina at Chapel Hill）心理學家瓦卡羅（Anthony Vaccaro）表示，短暫停頓，能讓人「在繼續前行之前，先讓自己放鬆並做好準備」。英國Durham大學的心理學家、Solitude Lab創辦人Thuy-vy Nguyen則將車內空間形容為「介於兩者之間的場域」。在這個環境中，人們擁有完全掌控權：可以調整溫度、選擇音樂或享受安靜。因此更容易進行情緒整理與自我調適。

然而，專家同時提醒，這段時間是否真正有益，取決於個人的使用方式。Jenny Taitz指出，如果人在車內不斷滑手機，或反覆思考令人焦慮的問題，反而可能加劇壓力，使原本應該是「重置」的時刻變成新的壓力來源。

相反，若能有意識運用這幾分鐘，例如放慢呼吸、聆聽熟悉音樂，或簡單規劃接下來的行動與心態，則有助改善情緒、提升專注力，甚至在短時間內影響生理狀態，如降低血壓。

此外，心理學家也強調，應將這種行為視為「暫停」而非「逃避」。如果長時間停留已影響到日常安排，例如遲到或逃避必要的人際互動，則可能顯示其功能已偏離初衷，甚至反映更深層的心理壓力。關鍵在行為的動機及其是否干擾生活的其他面向。

報導稱，在資訊爆炸與節奏快速的當代社會，人們往往同時處理多重事務，卻缺乏放慢腳步機會。適度利用這樣的「過渡時刻」，不僅有助釋放壓力，也可能提升整體生活的滿足感與幸福感。因此，與其將停在車裡的幾分鐘視為拖延，不如將其理解為一種「補充能量」：短暫停靠，只為走得更穩、更遠。

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