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別人花20萬 華女0元進場 她靠這招免費玩轉科切拉

記者劉子為/即時報導
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在科切拉音樂節現場，華女得到兩名陌生觀眾的贈票，其中一條為VIP票，另一條為普通...
在科切拉音樂節現場，華女得到兩名陌生觀眾的贈票，其中一條為VIP票，另一條為普通票。（受訪者提供，[email protected]

同樣是參加科切拉音樂節，有人三天花費近20萬美元打造奢華行程，也有人幾乎分文不花就能玩轉現場。

網紅Sophie Rain近日在社群平台表示，她為期三天的科切拉之旅總花費接近20萬美元，涵蓋住宿、交通及多項高端體驗，並且認為「錢花得很值」，相關內容引發網友對「音樂節消費」的討論。與此同時，南加華裔女子史思涵（Victoria Shi）則向本報分享，她在沒有購票、也沒有明確備案的情況下，免費體驗了一天科切拉。

史思涵表示，她一直很想親身參與科切拉，但在事前做功課時發現，原價門票早已售罄，二手票市場普遍要價1000至2000美元以上，「以我從事藝術相關工作的微薄收入，很難負擔這樣的開支」。她曾嘗試透過二手平台與社媒尋找票源，但除了價格高昂外，也看到不少購票糾紛與詐騙案例，因此打消在線購買的念頭。

由於科切拉門票為三天通用的手環，一些觀眾只參加周五或周六，周日就不再入場，有些人會願意在活動期間將手環轉讓他人。正是基於這樣的資訊，史思涵決定直接到現場「試試運氣」。她11日（周六）晚前往會場出口，手舉寫著「尋求周日入場票」的牌子，希望能獲得贈票。她指出，現場有不少人採取類似方式，但能否成功完全取決於運氣。

幸運的是，當晚最終有兩名陌生觀眾將門票手環贈送給史思涵，其中一條為VIP票，另一條為普通票（GA），讓她感到非常激動。

根據市場行情，2026年科切拉原價普通票約500至600美元，VIP票約1200至1400美元；一旦進入轉售市場，票價往往上升至1000至2000美元以上。

科切拉的住宿費用也不容小覷。據The Hollywood Reporter報導，音樂節期間當地住宿需求激增，熱門房源價格可達數千甚至上萬美元一晚。即便是Motel 6與Best Western等平價旅館，臨時訂房價格也接近600至700美元；JW Marriott Desert Springs Resort & Spa的房價則達到每晚2487美元。

為節省住宿費，獲得門票後的史思涵將車停在免費停車場，並選擇在車內過夜。隔日她持手環順利入場，「我在去之前很確定我一定要去，只是差一張票，」她說，最終的結果，連她自己也形容「有點不可思議」。

除了門票和住宿，科切拉現場餐飲的開支同樣不容忽視。由於主辦方禁止攜帶外食與飲料入場，園區內餐飲價格普遍偏高。根據洛杉磯時報報導，有觀眾反映，一份雞肉三明治加薯條套餐約30美元，兩片披薩加飲料超過40美元，一瓶水售價更高達9美元。

史思涵也指出，像她這樣的方式具有高度不確定性，很難成為參考。對多數民眾而言，仍應透過官方或可靠平台購票與安排住宿，以降低經濟損失與安全風險。

華女自製寫著「尋求周日入場票」的牌子。她指出，現場有不少人採取類似方式。（受訪者...
華女自製寫著「尋求周日入場票」的牌子。她指出，現場有不少人採取類似方式。（受訪者提供）

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