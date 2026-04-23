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教士簽下吉歐里托補強先發深度 面對先發傷病隱憂再出招

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聖地牙哥教士與31歲右投吉歐里托（Lucas Giolito）簽下一年合約，另附2027年雙方選擇權，這筆低風險、高潛力操作，被視為總管普雷勒（A.J. Preller）再次展現「撿便宜補戰力」的代表作。

教士本季雖以16勝7敗與洛杉磯道奇並列大聯盟最佳戰績之一，但先發輪值其實早已捉襟見肘。皮維塔（Nick Pivetta）因右手屈肌拉傷進傷兵名單，球團表示傷勢可能拖上數周甚至數月之久；穆斯格羅夫（Joe Musgrove）仍在手肘恥骨副韌帶手術（Tommy John手術）後復原；坎寧（Griffin Canning）亦在復健中尚未完成本季初登板；達比修有（Yu Darvish）已在受限名單上持續努力手肘手術復健，但預期本季已報銷。原本教士靠麥可・金恩（Michael King）與藍迪・瓦斯奎茲（Randy Vasquez）苦撐，加上臨時調度的蝴蝶球投手沃卓倫（Matt Waldron）填補空缺，如今吉歐里托到來，無疑讓輪值多了可依靠的成熟戰力。

吉歐里托去年效力紅襪繳出10勝4敗、防禦率3.41成績，26場先發投145局送出121次三振，傷後復出表現不俗。更重要的是，他向來以吃局數能力見長，生涯206場出賽累積71勝66敗、防禦率4.30，曾三度在賽揚票選名列前11，2019年還入選明星賽並於當年投出無安打比賽。對急需穩定吃局數投手的教士而言，這正是市場上難得的即戰力。

報導指出，吉歐里托合約價值約300萬美元按比例計算，對教士薪資結構負擔有限，卻有機會收到高報酬。由於他春訓期間未與球隊簽約，接下來將先在小聯盟1A艾辛諾湖（Lake Elsinore）進行調整，最快數周內加入大聯盟輪值。球團同步把右投霍英（Bryan Hoeing）轉進60天傷兵名單，騰出40人名單空間。

從戰略角度來看，這不只是填補傷兵，而是為長季預作保險。教士今年戰績仍保持在國聯強權水準，強大的牛棚陣容屢屢幫助球隊在比分拉鋸的比賽中鎖定勝利，但若想和道奇長期抗衡，必須在比賽前段的先發投球中鎖住比分將勝局交予牛棚守成，但光靠目前傷兵滿營的先發輪值肯定不夠，深度更重要。吉歐里托雖不是昔日白襪時期的王牌版本，但若能複製去年水準，足以穩住四、五號先發角色，甚至在季後賽卡位戰中扮演關鍵拼圖。

值得注意的是，吉歐里托原本休賽季乏人問津，外界曾質疑他市場價值下滑，但教士看中的顯然不是名氣，而是他的地板。當球隊面對一連串健康變數，能用小成本撿到曾有明星級天花板的投手，本身就是賭得值得。

普雷勒近年一向偏愛這類高風險高報酬操作，從交易補強到自由市場撿漏屢見不鮮，而這次簽下吉歐里托，也延續同樣邏輯。對戰績火熱、但投手線隱憂不少的教士來說，這筆補強未必轟動，卻可能是拉長爭冠續航力的重要一步。

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