我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾

學貸要背數十年 31歲男棄物流經理職位移居國外躲債

學術與生活俱佳校園 加州這所大學居冠 2藤校也入列

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於維吉尼亞州的Liberty大學名列第二。（路透）
位於維吉尼亞州的Liberty大學名列第二。（路透）

近日，全美大學資訊線上平台Niche公布最佳大學校園排名，洛杉磯加大（UCLA）擊敗數百座校園，榮登全國第一。而排名第三的位於加州的這所大學，較少在大學排名中位居前列。

據加州郵報報導，在這項排名中，洛杉磯加大憑藉其學術實力、校園設施以及學生體驗的綜合表現，排名第一。該校園位於洛杉磯富裕的西木區（Westwood），其占地廣闊的419英畝校園常被形容為「花園中的大學」，以其鬱鬱蔥蔥的景觀與標誌性的建築聞名。根據Niche平台上的高度評價，該校擁有超過3萬3000大學生與125個以上的主修科目，將頂尖的學術實力與充滿活力的校園文化相結合。

這項排名綜合學生評價，洛杉磯加大學生對學校有相當正面態度。一位新生表示，「作為大一新生，我很享受在洛杉磯加大的生活，食物還不錯，而且宿舍區有很多選擇。學術上很有挑戰性。」同時，洛杉磯加大也被評為全美大學校園中餐飲最好的第一名。這位新生也提到，雖然選課有時會讓人感到壓力，但「總體來說，我對選擇就讀洛杉磯加大感到滿意。」

這所曾經全美排名第一的公立大學，其錄取率低於10%。

在Niche公布的這項學排名中，另一所在加州的大學也躋身前三，即河濱市的加州浸會大學（California Baptist University），因其風景優美的校園與支持性的學習環境而獲得好評。與洛杉磯加大相似，加州浸會大學也以「嚴謹學術水準與理想的校園環境」建立良好聲譽，從海岸景觀到最先進的學生設施，皆備受肯定。

在加州之外，數所大學也因其規模與獨特環境而脫穎而出。位於維吉尼亞州的Liberty大學名列第二，其占地達7000英畝的廣闊校園坐落於藍嶺山脈（Blue Ridge Mountains），擁有遼闊的草地與快速發展的學術設施。

該排名是根據聯邦數據與學生回饋的綜合分析，為呈現校園日常生活的真實樣貌。根據Niche說法，學生對校園品質的調查占總分的一半，其餘權重則分配為：餐飲（15%）、住宿（15%）、周邊環境（15%）以及安全性（5%）。這套評估方法結合教育部的數據與學生自行回報的經驗，重點考量包括宿舍品質、餐飲選擇、校園設施以及取得在地資源的便利性等因素。

從餐廳到宿舍再到綠地空間，現代大學生活早已超越課堂本身—而加州的校園在這方面領先群雄，共有五所大學進入前30名，包括The Master's University（第15名）、南加大（USC）（第16名）以及聖地牙哥加大（University of San Diego）（第23名）。常春藤名校有兩校園入圍：耶魯大學（第13名）和哥倫比亞大學（第27名）。

在Niche公布的全美最佳大學校園中，洛杉磯加大（UCLA）榮獲第一。（美聯社）
在Niche公布的全美最佳大學校園中，洛杉磯加大（UCLA）榮獲第一。（美聯社）

世報陪您半世紀

加州 洛杉磯 洛杉磯加大

上一則

紅燈區→奶茶之都 南加華人城市用10年變身

延伸閱讀

全美最佳公立大學 柏克萊加大連續第2年擠下洛加大奪冠

全美最佳公立大學 柏克萊加大連續第2年擠下洛加大奪冠
私校資訊／北加灣區9所私立高中 進全國百佳

私校資訊／北加灣區9所私立高中 進全國百佳
公校教育／南加初中生考進明星高中 贏在起跑線

公校教育／南加初中生考進明星高中 贏在起跑線
私校資訊／加州資源豐富 滿足家庭多元需求

私校資訊／加州資源豐富 滿足家庭多元需求
私校資訊／加州大學錄取率 各私立高中差異顯著

私校資訊／加州大學錄取率 各私立高中差異顯著
全美最佳高中不在東西岸 加州只從第16名排起

全美最佳高中不在東西岸 加州只從第16名排起

熱門新聞

專家警告，無證移民多年來對加州與聯邦財政貢獻可觀，此趨勢恐導致加州至少流失85億美元稅收且衝擊經濟。（美聯社）

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

2026-04-20 16:24
在加州主要城市，租房普遍比買房便宜，每月成本差距從1000美元到超過2400美元不等。(路透)

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

2026-04-20 14:11
設計師Alejandro Núñez Vicente（下）與事業伴侶Clara Service Soto（上）在德國漢堡國際航空內裝博覽會展示雙層飛機座椅概念「Chaise Longue」最新全尺寸實體模型。（取自Chaise Longue）

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

2026-04-15 23:21
理財專家表示，只要調整購物方式與生活習慣，退休族能在日常採買中省下一筆可觀費用。（記者劉子為/攝影）

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

2026-04-18 19:33
台灣品牌餅乾進駐好市多，受華人熱捧。（記者王若然／攝影）

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

2026-04-20 22:04
隨著科技導入酒店管理系統，部分中高端酒店在客房迷你吧中安裝智慧感應付費設備。這項原本標榜便利與效率的服務，卻在實際使用中引發不少旅客困惑與爭議。（受訪者提供）

中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜

2026-04-19 22:05

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬
美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價
大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過
內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫