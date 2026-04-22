以身入局揭選舉漏洞？南加女讓狗投票 認罪

南加州63歲女子尤芮克（Laura Lee Yourex）將自家寵物狗登記為選民，並稱此舉是為揭露選舉制度漏洞，近日承認輕罪指控，預計將於10月宣判。（示意圖取自unsplash）

南加州 一63歲女子，因將自家寵物狗登記為選民，並稱此舉目的是揭露選舉制度漏洞，近日承認輕罪指控，預計將於10月宣判刑期。

據橙縣 紀事報報導，柯斯塔梅莎（Costa Mesa）居民尤芮克（Laura Lee Yourex）10日承認一項輕罪：將明知不存在的人登記為選民。根據她與檢方達成的認罪協議，原本包括偽證罪、提交或提供偽造文件以供存檔或登記，以及無投票 資格卻參與選舉等多項重罪指控被撤銷。她預計將於10月16日接受宣判。

橙縣檢察官辦公室指出，被告曾在2021年加州州長罷免選舉及2022年初選中，以寵物狗名義非法投票。尤芮克的辯護律師科爾特（Jaime Coulter）在2025年曾發表聲明：「當事人對其試圖揭露州選舉制度漏洞的魯莽行為感到後悔，她原本的意圖是透過讓狗也能被登記投票，來促使制度改善。尤芮克從未逃避責任，並主動向橙縣選民登記處通報此事，希望啟動調查並推動選民登記系統的改進。」

檢方證實，尤芮克曾主動向當局報告，她將名為Maya Jean Yourex的狗登記為選民。檢方指出，以該狗名義提交的2022年初選的選票，因未提供首次聯邦選舉所需的居住證明與選民登記資料，已被判定無效。

此外，檢方指出，被告曾在社媒發布照片，顯示她的寵物狗在2022年1月貼有「我已投票（I voted）」貼紙。她亦在2024年10月發布一張郵寄選票照片，並配文「Maya還是收到了她的選票」，儘管該狗當時已經死亡。

橙縣選務處指出，在最近一次選舉中，共有571名選民的選票被標記審查，其中121人補交身分與居住證明後，選票才獲確認有效。