看似不搭 德州小店冰淇淋加這料 客人喜歡到舔著手指

位於德州休士頓的「紅圈冰淇淋店」(Red Circle Ice Cream)，每年春天都會推出招牌冰品小龍蝦冰淇淋。(路透)

CBC新聞網報導，每年一月，當小龍蝦季揭開序幕時，休士頓 「紅圈冰淇淋店」（Red Circle Ice Cream）老闆吳尼基（Nickey Ngo，譯音）的電話便會響個不停。顧客們只有一個問題：店內的招牌「小龍蝦冰淇淋」何時回歸？

這款混合了紐奧良風味Cajun香料、奶油與大蒜，並在頂端放上一整隻小龍蝦的冰淇淋，聽起來像是為了噱頭而生的快閃產品。然而，尼基表示，在她販售這款口味的七年內，它已成為店裡的長期熱銷支柱。

尼基接受「As It Happens」節目主持人科克薩爾（Nil Kӧksal）採訪時表示：「我甚至無法解釋它有多受歡迎，如果不是需求量這麼大，我也不會持續製作它，我沒那麼瘋狂。」

這項創意的誕生可追溯至2019年吳家的一次夏季小龍蝦派對。

尼基回憶道：「當時我正大口吃著龍蝦、舔著手指上的醬汁，忍不住大讚美味。坐在旁邊的妹妹隨口提議『你應該把它做成冰淇淋』。」這句話讓尼基靈光乍現，隔天一早她便衝進實驗廚房，一次嘗試就成功研發出這款獨特口味。

這款冰淇淋的基底加入了調味料、大蒜與奶油，並與活小龍蝦一同烹煮以萃取鮮味，但冰淇淋本體並不含蝦肉。

「老實說，沒人想吃凍得硬邦邦的小龍蝦」尼基說。「所以我們想出更有創意的方式：在冰淇淋上方放上一整隻新鮮的小龍蝦。雖然沒有規定吃法，但我們建議顧客把蝦頭或蝦尾當作湯匙，舀起冰淇淋一起入口。」

這款冰淇淋之所以能長紅多年，祕訣在於完美的「甜鹹平衡」。尼基強調，她不希望做出一款吃起來口感怪異的口味，因此為了確保口感滑順，她加入了「大量的奶油」。

首次嘗試的顧客摩爾（Lauren Moore）對此表示肯定：「吃起來微鹹但非常滑順，還帶有一點辛辣感。」另一位顧客穆罕默德（Ali Muhammad）則稱讚道：「這跟一般的冰淇淋完全不同，真的值得一試。」

德州 的小龍蝦季通常從1月下旬持續到7月，而春季是小龍蝦最肥美的巔峰期，也是尼基開始供應這道招牌甜點的時節。面對絡繹不絕的食客，尼基表示會盡可能延長供應期，「我們已經賣到缺貨好幾次了」。