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化療患者先咬它再吃食物變美味 「奇蹟果」只在此生長

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化療患者先咬它再吃食物變美味 「奇蹟果」只在此生長

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做化療的癌症病人口腔常有金屬味或腐爛食物的味道，導致進餐困難，但這種神奇莓果可以...
做化療的癌症病人口腔常有金屬味或腐爛食物的味道，導致進餐困難，但這種神奇莓果可以改變味蕾達30至40分鐘，令酸味和苦味變成甘甜，幫助癌症病人進食。(英文維基百科／Hamale Lyman)

CBS電視台報導，癌症患者在治療期間的味覺異常，致無法享受美食，但現有一種生長在南佛羅里達州的紅色細小莓果可以解困，幫助病人重拾品嘗食物的能力。

這種莓果學名為Synsepalum dulcificum，英文俗稱miracle fruit或miracle berry，中文俗稱「奇蹟果」。因其對味蕾有顯著的改善作用，故被人們稱為「神奇水果」，尤其可以協助正在接受化療的癌症患者恢復正常味覺。

阿森（Julie Ascen）與MALT淋巴瘤搏鬥近一年，而在開始化療之前，進食是另一場的掙扎。她說：「當我第一次嘗試這種神奇水果時，我的整個生活都改變了，食物變得更美味。」

化療常常會導致醫生所說的「化療口」，就是一種持續的金屬味，或其他令人不快的味道，使進食變得困難。西奈山醫療中心（Mount Sinai Medical Center）的腫瘤學家庫斯尼爾（Mike Cusnir）領導團隊對上述莓果進行具先驅性的研究，探索其如何影響癌症患者的味覺改變。他指出，接受化療的病人反映，他們在治療期間會出現一種令人厭煩的味覺，類似金屬味或腐爛食物的味道。

但上述神奇水果能暫時改變味蕾的味覺達30至40分鐘。在這段期間，酸味和苦味的食物嘗起來會變成甘甜，令餐食變得更能接受。

但庫斯尼爾博士指出這種水果有其局限性，並非靈丹妙藥，它只是輔助性質，幫助病人維持營養並繼續治療。

在佛州雷德蘭（Redland）農業區的「奇蹟水果農場」（Miracle Fruit Farm），場主蒂廷（Erik Tieting）自2012年至今，一直在此種植數千棵這種神奇莓果樹。他常讓人們在試食這苺果後，再吃一口檸檬，檸檬便立即被嘗到像橙的味道，以此展示這種水果的味覺效果。蒂廷又表示：「邁阿密是美國唯一真正適合種植這種果樹的地方。」

這種水果本身很嬌嫩，如果不冷凍，會在約48小時內失去效力。現時，為了保持其功效，這莓果通常以冷凍方塊的形式保鮮出售，通常每包15個。

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