Trader Joe's 12甜品 「最值得反覆回購」

香緹鮮奶油香草豆迷你蛋糕（Chantilly Cream Vanilla Bean Mini Sheet Cake）尤其受到甜點愛好者青睞。（Trader Joe's官網截圖）

憑藉多樣化的創新零食、深受粉絲喜愛的經典商品，以及不定期推出的季節限定款，Trader Joe's的烘焙區幾乎每次都能帶給消費者新鮮感與驚喜，也讓每一次購物變成一場難以抗拒的美味挑戰。根據Parade網站，雖然消費者往往無法每樣都帶回家，但其中有12項商品被認為「最值得反覆回購」。

在Trader Joe's的烘焙商品中，多款甜點長期被消費者視為「必買清單」的熱門選擇。其中，香緹鮮奶油香草豆迷你蛋糕（Chantilly Cream Vanilla Bean Mini Sheet Cake）尤其受到甜點愛好者青睞。該款迷你方形蛋糕以酪乳與研磨香草豆製作，口感濕潤柔軟，並搭配香草豆奶油霜，甜度適中且層次豐富。

另一款同樣備受關注的產品為巧克力布魯克林巴布卡（Chocolate Brooklyn Babka）。這款甜點由布魯克林當地一家猶太烘焙坊以傳統工藝手工製作，採用甜味酵母麵團包裹濃郁巧克力內餡，再經扭轉塑形與烘焙而成。產品售價約5.99美元，每包18盎司。

肉桂捲（Cinnamon Buns）也非常具代表性。這款售價約6美元的甜點，每盒包含四顆肉桂捲，表面覆蓋濃厚的奶油乳酪糖霜，口感鬆軟、濕潤且富有彈性，常讓消費者一試成主顧，甚至在上架時便迅速被搶購一空。

除了肉桂捲外，甜味手撕Aloha餐包（Sweet Pull-Apart Aloha Rolls）同樣受到歡迎。這款約三美元的麵包主打輕盈柔軟、蓬鬆口感，既適合搭配主食製作迷你漢堡，也可單純抹上奶油食用，簡單加熱後更能提升香氣與層次，成為實用性與美味兼具的日常麵包選擇。

切片雙重巧克力布里歐（Sliced Double Chocolate Brioche）則展現更偏向甜點化的歐式烘焙特色。該產品每袋售價約5.49美元，由法式烘焙坊製作，將巧克力融入柔軟的布里歐麵團中，使其兼具細緻口感與濃郁風味。這款源自中世紀傳統的法式麵包，以其柔軟蛋奶質地與微甜風味著稱，無論單吃、烘烤後搭配奶油，或製作巧克力法式吐司，都展現出多元且高質感的食用方式，成為全年熱銷的經典品項之一。

當然其他像是糖霜酸奶油甜甜圈（Glazed Sour Cream Donuts）、蘋果酒甜甜圈（Apple Cider Donuts）、

布朗尼曲奇餅（Brookie）、軟式椒鹽扭結麵包（Soft Pretzel Twists）、肉桂旋紋麵包（Cinnamon Swirl Bread）、切片蘋果肉桂酸種麵包（Sliced Apple Cinnamon Sourdough Bread）、及南瓜磅蛋糕（Pumpkin Loaf）也都是很多人回購的熱門選擇。