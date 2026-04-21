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加州華男房租突漲三倍 政府補貼千萬仍難解壓

華男房租突漲三倍 政府補貼千萬仍難解壓 原因是？

記者劉子為/洛杉磯即時報導
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在洛杉磯華埠山景園公寓居住38年的Richard，面對房租持續上漲與固定收入之間...
在洛杉磯華埠山景園公寓居住38年的Richard，面對房租持續上漲與固定收入之間的落差，形容當前處境已接近「生存危機」。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯華埠的山景園公寓（Hillside Villa Apartments），華人Richard已住了38年。1988年搬入時，這間兩房一廳的公寓月租僅300美元，屬於低收入住房體系的一部分。之後數十年間，租金緩慢上升，到2019年約為700美元。但同年，隨著原本為期30年的租金限制合約到期，房東通知將調整至市場價格，租金一度被提高至2400美元，漲幅超過三倍。

「我們根本給不了。」Richard說。自那時起，他與其他住戶開始了長達數年的抗爭。2019年前後，部分住戶曾發起抵制租金行動（rent strike），房東則要求住戶補繳期間未支付的租金，並計算利息，爭議持續延燒。

隨著抗爭持續，洛杉磯市議會於2024年4月19日通過決議，提供約1500萬美元補貼，以換取山景園未來10年維持低收入租金水準。但Richard指出，該筆資金實際上是補貼給開發商，而非直接提供給大樓或租戶本身。

Richard表示，在政府批准補貼後，住戶仍被要求償還此前抵制期間累積的租金與利息，引發新一輪爭議。「政府覺得已經幫了很多，但我們還是要把之前的錢還回去。」他說，租戶認為此舉不公，並持續爭取減免。

經過數年協調，房東最終同意免除此前積欠的租金。但Richard指出，新的租約仍允許每年約8%至10%的漲幅，「我們是贏了，但房租還是在加」。

Richard目前每月退休金約1040美元，每月房租約825美元。除了房租，他還需負擔電費、交通費、電話費，以及部分醫療開支，生活開銷幾乎用盡全部收入。

隨著通貨膨脹持續，生活成本不斷上升，而收入增幅有限，Richard形容目前的處境為「生存危機」。「我們的退休金一年大概只增加2%到3%，但房租可以漲到8%甚至10%，這是不合理的。」他說。

在加州「租戶保護法」（AB 1482）框架下，多數受管制住宅的租金漲幅通常以「5%加通膨」計算，上限為10%。

對Richard而言，一系列抗爭雖帶來階段性成果，但實際負擔並未顯著減輕。他和山景園的許多住戶希望，政府能提出更具約束力的政策或租金管制措施，限制漲幅，讓低收入住戶得以長期穩定居住。

洛杉磯市議員Eunisses Hernandez曾指出，山景園的情況並非個案。未來幾年，隨著更多可負擔住房合約到期，類似的租金上漲問題，可能在洛杉磯其他社區重演。據此前統計，山景園約有30多戶低收入住戶曾面臨被驅逐的風險。

洛杉磯市議會提供1500萬美元補貼後，山景園租戶仍面臨每年約8%的租金上漲。（記...
洛杉磯市議會提供1500萬美元補貼後，山景園租戶仍面臨每年約8%的租金上漲。（記者劉子為/攝影）

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