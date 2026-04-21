中國私校稱獲加州教育廳背書 意外扯出這位華裔官員

政治新聞網站Politico指出，加州財務長馬世雲牽涉到與中國飛馬加州學校有關的審計調查。（美聯社）

中國一所私立國際學校在其網站上指出，正在競選加州副州長的現任加州財務長馬世雲（Fiona Ma）與該校關係密切。然而，這所學校目前正在接受加州嚴格的審計。

報告未指馬世雲有不當行為

政治新聞網站Politico表示，位於中國青島的「飛馬 加州學校」（Pegasus California School）稱，馬世雲於2023年前往該校訪問時告訴學生，她可以幫助他們在加州獲得實習和工作機會。

根據報導，馬世雲曾拜訪飛馬加州學校、會見中國官員，並在該校文宣資料上出現，而且該校創辦人也曾向馬世雲的競選活動捐款。

飛馬加州學校上個月接受加州河濱縣（Riverside County）教育局審計。審計發現，南加州某個學區 不合規定向飛馬發出畢業證書，並指出「有充分證據」表明當中「可能存在詐欺、挪用資金和資產或其他非法財務行為」。不過，這份審計報告並未指控馬世雲有任何不當行為，目前也還未有任何人因這份報告被控犯罪。

馬澄清訪問費用由個人承擔

馬世雲在一份聲明中證實，她的確曾於2023年訪問飛馬，但此行費用完全由她個人承擔。她說：「在我訪問期間，我並不知道任何與這所學校有關的審計、調查或指控。」

馬世雲表示，她當時是陪同已故父親前往中國探親，飛馬創辦人邀請她在中國停留期間參觀該校。

飛馬在馬世雲訪問該校前在微信上發文稱，馬世雲將到訪與學生會面，並鼓勵學生就申請加州大學的問題向她尋求建議。貼文用中文撰寫，稱飛馬「獲得加州政府高度認可」，並宣稱該校大學錄取成績優異。

飛馬在網站上的另一篇貼文稱，馬世雲此次專程訪問青島「是為了考察青島飛馬學校，而青島飛馬學校是加州教育廳長授權在中國開辦的唯一一所國際學校」。

Politico表示，加州教育廳上個月向飛馬發出停止侵權通知書（cease-and-desist letter），要求他們停止聲稱該校的成立獲得了加州教育廳支持。加州教育廳在通知書上寫道：「特此通告：加州教育廳與飛馬加州學校沒有任何關聯，既沒有認可也沒有背書該校」。

根據飛馬在其網站上發布的回顧文章，馬世雲在訪問該校期間發表了演講、觀看了學生樂隊的表演，並接受了校長贈送的禮物。回顧稱，馬世雲表示，如果學生想在加州實習，可以找她，她會提供一些實習和就業機會。文章還補充說，馬世雲希望飛馬能「獲得當地政府更多支持、突出美國教育獨特之處，並幫助更多中國學生來美國訪問和學習」。

飛馬創辦人多次向馬捐款

Politico指出，商業內幕（Business Insider）2021年一項調查報告揭露了飛馬、南加州瓦爾沃德學區（Val Verde Unified School District）與政府官員之間的關係。報告稱，當時的加州教育高層官員和前領導人與飛馬創辦人、加州商人馬振翼（Steven Ma）合作，共同創辦了飛馬，並向瓦爾沃德學區和加大系統推廣該校。雖然同姓馬，但馬世雲和馬振翼並無親屬關係。

商業內幕報導稱：「這些關係中似乎存在某種形式的利益輸送、官方介入行動、承諾和金錢模式，最終促成了官方背書支持飛馬以及瓦爾沃德學區批准文憑的實驗計畫。」

馬振翼在發給Global Reporters Network的聲明中表示，河濱縣教育委員會進行這項審計「浪費了大量人力與納稅人的金錢」。

馬振翼說：「本校教育計畫的合法性是經過在加州擁有數十年領導經驗的資深官員評估出來的。據我所知，這件事目前既沒有正在進行的聯邦調查，也沒有任何正在進行的執法部門調查。」

不過，Politico指出，馬振翼過去十年間捐出過多筆捐款給馬世雲的競選活動，包括他和其大學入學諮詢公司ThinkTank Learning在2015年到2021年間曾向馬世雲捐款超過2萬4000美元；在馬世雲2023年訪華前約5個月，馬振翼也曾向馬世雲的副州長競選捐款約1萬3000美元。

馬世雲向媒體證實，她認識馬振翼，但她並未參與他的任何私人商業活動。