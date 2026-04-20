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台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

記者王若然／蒙特利公園市即時報導
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台灣品牌餅乾進駐好市多，受華人熱捧。（記者王若然／攝影）
台灣品牌餅乾進駐好市多，受華人熱捧。（記者王若然／攝影）

近日，在南加好市多出現一款法式曲奇三明治，在網路上獲得眾多華人好評。這款曲奇餅一盒有兩種口味：抹茶與巧克力。兩種口味都味道醇厚，甜而不膩。有華人驚喜發現，這款餅乾居然還是台灣品牌。

這款出現在南加州等美國好市多門店的餅乾，為台灣Gelovery Gift品牌，中文為「蒟若妮」。根據包裝盒上的信息，餅乾在台灣製造（Product of Taiwan）。

這款餅乾一盒由12個獨立包裝的三明治曲奇餅組成，共有兩種口味。在南加蒙特利公園市好市多門店售價15.99美元。每塊曲奇「個頭」很大，每個重有36-40克，像奧利奧餅乾一樣，兩片曲奇中間夾有奶油。抹茶味和巧克力味的分別有濃郁的茶味和巧克力味，沒有很甜，巧克力味甚至有些發苦。值得一提的是，這款曲奇三明治的「曲奇」餅，是黃油曲奇的那種酥脆，表面有凹凸不平的紋路，與一般餅乾的酥脆不同。

餅乾包裝上表示，採用「高級京都宇治抹茶和法國法芙娜（Valrhona）巧克力」製成。其中法芙娜是源自法國的頂級巧克力品牌，專為甜點專業人士服務，在國際烹飪大賽中常被選用。而京都宇治抹茶則更是廣為認知的抹茶名品。

一個香酥濃郁的曲奇三明治組合，堪稱「熱量炸彈。」根據包裝盒上的信息，其中抹茶味的，一個是190卡，巧克力味則是200卡，分別有8克和11克添加糖。不過每一個曲奇三明治個頭比較大，雖然每個添加糖不少，但口感上沒有很甜。

這款曲奇餅三明治從去年8月就有華人在社群網路上大力推薦，不過南加州門店似乎近日才上新這款商品。有小紅書網友評價，「真的超好吃！吃完一盒念念不忘，下次一定要多囤一點。」還有網友稱，「好吃，（我）不愛吃甜食，都覺得不錯。」「我看盒子後面寫了台灣產，就想應該不會太甜，果然還不錯。」

不過也有網友詬病這款餅乾價格偏高。「個人感覺除了價格有點貴，其他都很完美。」「還不錯，就是有點小貴。」有民眾曬出這款餅乾降價後為7.97美元。還有民眾認為這款餅乾還是太甜了，可以配咖啡或茶吃。

根據網路資料，台灣品牌「蒟若妮」主打高端法式甜品店，在台北大安區設有實體店。有博主稱其為「台北最美甜點」。

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