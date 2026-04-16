月薪5000都難找 照護華人長者 男護工超少

南加州華人社區隨著高齡人口持續增加，照護人力短缺問題日益凸顯。特別是能以中英文溝通、具備中餐烹飪能力且體力充沛的護工更是一工難求，其中男性護工尤為稀缺。（示意圖取自unsplash）

南加州華人 社區與全美趨勢一致，隨著高齡人口持續增加，照護人力短缺問題日益凸顯。特別是能以中英文溝通、具備中餐烹飪能力且體力充沛的護工，更是一工難求；而其中男性護工，更為稀缺。在語言、文化與勞動條件等多重因素影響下，許多家庭為替長輩找到合適照護人員，往往需耗費大量時間與精力，凸顯華人社區長照 供需失衡的現實困境。

奇諾岡市華人居民麗莎的父親年逾八旬，近年因右側肢體活動不便，外出需依靠輪椅。為提供全天候照護，她考慮聘請一名男護工。麗莎表示，此前曾先後聘用三位女護工，但由於父親身材較為高大，女護工在長期扶抱與移位照護較為吃力，其中一次甚至在協助站立時發生意外，導致雙方跌倒。因此，她認為體力較佳的男性護工，可能更適合照護需求。

麗莎指出，在華人家庭中，要找到合適護工本已不易，男性護工更是稀缺。她最終花了三個多星期，才找到一位自稱60多歲、僅能講中文、具備一定照護經驗且體力尚可的男護工。由於該男護工的工作繁忙、且急於上崗，她決定先試用。不過她也坦言，過往經驗顯示，部分應徵者實際工作表現與面試時描述存在落差，需一段時間磨合觀察。

麗莎表示，透過政府居家照護補助計畫（IHSS）幫助，加上她作為雇主，也願意提供較具競爭力薪資，因此她支付護工的每月薪水，約在4500美元左右；該薪資看似不錯，但有的護工月薪要價已超過5000美元，即便滿足該要求，合適人選仍然難尋。她強調，理想護工不僅需要具備多年照護經驗，更應掌握正確移位技巧、避免過度用力，同時具備良好溝通能力，以降低長者受傷風險。

另一位華人居民劉昕則表示，她曾多次為高齡父母聘請護工。雖然部分護工可透過政府補助安排，但華人家庭普遍希望護工具備中文溝通能力，並熟悉中餐烹調習慣。她提到，曾有朋友聘用墨西哥裔護工，雖然對方體力充足且照護經驗豐富，但因語言溝通有限，加上飲食習慣差異，導致長者適應不佳。

劉昕分析，男性護工稀缺原因之一，在於部分社會觀念認為男性從事護理工作「不夠體面」，因此投入者較少，多以約60歲左右、體力尚可的中年男性為主。她也指出，無論護工條件多理想，實際工作仍需經過磨合，包括與長者及雇主之間的適應過程。她認為，雇主若能以更人性化方式對待護工，彼此關係將更為穩定，「人心都是肉長的」，互相體諒有助提升照護品質。

曾從事護工工作超過十年的祝女士表示，許多長期服務華人家庭的護工，往往期待年終能獲得雇主紅包獎勵，金額一般在100美元至1000美元不等，被視為一種肯定與鼓勵。然而她也曾遇過個案，雇主先前贈予600美元紅包，但在結算薪資時又將該金額扣回，令她感到不被尊重，她甚至認為雇主過於吝嗇，認為雙方信任因此受損。

祝女士也提醒護工新手，一定要先了解美國相關法律。一旦照顧不周，令老人受傷，不僅被雇主提告，恐怕還要賠償。此外，一定要學會英文基本溝通，她來美做護工超過十年，現在最後悔的沒能好好學會英文，讓自己一直困在華人圈裡做護工。