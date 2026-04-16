我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

15美元以下 8款必買好市多冷凍食品

20中國學者被拒入美 中方籲別從西雅圖機場入境

月薪5000都難找 照護華人長者 男護工超少

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州華人社區隨著高齡人口持續增加，照護人力短缺問題日益凸顯。特別是能以中英文溝...
南加州華人社區隨著高齡人口持續增加，照護人力短缺問題日益凸顯。特別是能以中英文溝通、具備中餐烹飪能力且體力充沛的護工更是一工難求，其中男性護工尤為稀缺。（示意圖取自unsplash）

加州華人社區與全美趨勢一致，隨著高齡人口持續增加，照護人力短缺問題日益凸顯。特別是能以中英文溝通、具備中餐烹飪能力且體力充沛的護工，更是一工難求；而其中男性護工，更為稀缺。在語言、文化與勞動條件等多重因素影響下，許多家庭為替長輩找到合適照護人員，往往需耗費大量時間與精力，凸顯華人社區長照供需失衡的現實困境。

奇諾岡市華人居民麗莎的父親年逾八旬，近年因右側肢體活動不便，外出需依靠輪椅。為提供全天候照護，她考慮聘請一名男護工。麗莎表示，此前曾先後聘用三位女護工，但由於父親身材較為高大，女護工在長期扶抱與移位照護較為吃力，其中一次甚至在協助站立時發生意外，導致雙方跌倒。因此，她認為體力較佳的男性護工，可能更適合照護需求。

麗莎指出，在華人家庭中，要找到合適護工本已不易，男性護工更是稀缺。她最終花了三個多星期，才找到一位自稱60多歲、僅能講中文、具備一定照護經驗且體力尚可的男護工。由於該男護工的工作繁忙、且急於上崗，她決定先試用。不過她也坦言，過往經驗顯示，部分應徵者實際工作表現與面試時描述存在落差，需一段時間磨合觀察。

麗莎表示，透過政府居家照護補助計畫（IHSS）幫助，加上她作為雇主，也願意提供較具競爭力薪資，因此她支付護工的每月薪水，約在4500美元左右；該薪資看似不錯，但有的護工月薪要價已超過5000美元，即便滿足該要求，合適人選仍然難尋。她強調，理想護工不僅需要具備多年照護經驗，更應掌握正確移位技巧、避免過度用力，同時具備良好溝通能力，以降低長者受傷風險。

另一位華人居民劉昕則表示，她曾多次為高齡父母聘請護工。雖然部分護工可透過政府補助安排，但華人家庭普遍希望護工具備中文溝通能力，並熟悉中餐烹調習慣。她提到，曾有朋友聘用墨西哥裔護工，雖然對方體力充足且照護經驗豐富，但因語言溝通有限，加上飲食習慣差異，導致長者適應不佳。

劉昕分析，男性護工稀缺原因之一，在於部分社會觀念認為男性從事護理工作「不夠體面」，因此投入者較少，多以約60歲左右、體力尚可的中年男性為主。她也指出，無論護工條件多理想，實際工作仍需經過磨合，包括與長者及雇主之間的適應過程。她認為，雇主若能以更人性化方式對待護工，彼此關係將更為穩定，「人心都是肉長的」，互相體諒有助提升照護品質。

曾從事護工工作超過十年的祝女士表示，許多長期服務華人家庭的護工，往往期待年終能獲得雇主紅包獎勵，金額一般在100美元至1000美元不等，被視為一種肯定與鼓勵。然而她也曾遇過個案，雇主先前贈予600美元紅包，但在結算薪資時又將該金額扣回，令她感到不被尊重，她甚至認為雇主過於吝嗇，認為雙方信任因此受損。

祝女士也提醒護工新手，一定要先了解美國相關法律。一旦照顧不周，令老人受傷，不僅被雇主提告，恐怕還要賠償。此外，一定要學會英文基本溝通，她來美做護工超過十年，現在最後悔的沒能好好學會英文，讓自己一直困在華人圈裡做護工。

加州 長照 華人

上一則

麻將風靡好萊塢 明星組「地下」牌局 只為...

延伸閱讀

華裔護工悶死2老人 曾搜查「在美殺幾人會遣返中國」

華裔護工悶死2老人 曾搜查「在美殺幾人會遣返中國」
華人找工作1年 重回職場3個月被裁

華人找工作1年 重回職場3個月被裁
簽婚前協議少一步 華女離婚分產大翻身

簽婚前協議少一步 華女離婚分產大翻身
找工作有多難？頂尖大學畢業華男投上千履歷無音訊

找工作有多難？頂尖大學畢業華男投上千履歷無音訊
移民專頁／華人返鄉易返美難 律師：持H-1B暫勿離境

移民專頁／華人返鄉易返美難 律師：持H-1B暫勿離境
被蟲咬問診AI 華女病情加重 幸及時就醫確認蜂窩性組織炎

被蟲咬問診AI 華女病情加重 幸及時就醫確認蜂窩性組織炎

熱門新聞

David Marshall分享案例，稱一學區實施全天手機禁令，三個月後調查顯示，教師普遍感受到課堂干擾明顯減少，學生專注度提升。（ZOOM截屏）

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

2026-04-12 17:07
好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
一位華人在登記前臨時被降等。（示意圖，取自Pexels）

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

2026-04-13 02:20
好市多上架Lee's Coffee越南冰咖啡，價格實惠。（記者邵敏／攝影）

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

2026-04-13 21:36
華裔冰島爵士女伶林冰（Laufey Lín Bing Jónsdóttir）新歌「Madwoman」MV中，以60年代風格泳池派對為主題，集結多位亞裔名人同框，包括劉美賢，陣容豪華。（林冰官網https://www.laufeymusic.com/）

冬奧冰后劉美賢賽後「不務正業」近期在MV中客串

2026-04-13 21:56
住在南加州的70歲喪偶華婦B女士（化名）近日在報稅時發現，社安金被調降至每月8.5美元。（示意圖取自Pexels）

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

2026-04-14 20:04

超人氣

更多 >
好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕