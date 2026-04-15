好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

設計師Alejandro Núñez Vicente（下）與事業伴侶Clara Service Soto（上）在德國漢堡國際航空內裝博覽會展示雙層飛機座椅概念「Chaise Longue」最新全尺寸實體模型。（取自Chaise Longue）

西班牙設計師文森特（Alejandro Núñez Vicente）日前在德國 漢堡國際航空內裝博覽會（AIX）發表其雙層飛機座椅概念「Chaise Longue」的最新全尺寸實體模型，並表示這是新創團隊所能打造的最佳版本。

據CNN報導，Chaise Longue概念2020年作為文森特的大學畢業專題首次亮相，2022年推出早期原型，多年來持續引發社媒廣泛討論。該設計構想移除機艙頭頂置物空間，改為上下兩層座位排列，下層乘客可獲得更充裕的伸腳空間。

針對外界長期反映的幽閉感與隱私疑慮，最新版本在上層座椅後方加設隔板，提升座位間的區隔效果，下層座位的座椅間距亦大幅加寬。文森特表示，早期設計的空間確實略顯侷促，新版本已有相當程度改善。此外，前排座位也專為行動不便旅客設計，呼應業界正在研發的輪椅乘客隨椅乘機方案。

文森特最初構想將此座椅定位為經濟艙選項，但與多家航空公司高層會談後，逐漸調整方向，朝豪華經濟艙市場靠攏。他坦言，航空業的創新幾乎只發生在高端艙等，儘管起初難以接受，但他希望此一高端版本能成為帶動普及化的起點，日後再逐步延伸至一般經濟艙。他同時指出，雙層座椅並非取代傳統機艙配置，構想是將Chaise Longue豪華經濟艙座位安置於寬體客機的中段，兩側仍保留標準經濟艙座位。

在產業合作方面，空中巴士（Airbus）去年曾公開表示，正與Chaise Longue團隊就雙層座椅方案進行初步探討。文森特表示，希望藉此次漢堡航展確立合作夥伴，並在明年博覽會展示預量產原型。由於飛機改裝工程複雜、成本高昂，加之新型座椅須通過嚴格安全認證程序，目前尚無航空公司正式承諾採購。文森特與其事業暨生活伴侶Clara Service Soto仍以新創公司規模持續推進這項計畫。