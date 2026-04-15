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因廁所收費 華人出國一路憋尿 邊境停車多幾分鐘翻倍

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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蒂華納與南加州聖地牙哥「隔牆相望」。（受訪者提供）
蒂華納與南加州聖地牙哥「隔牆相望」。（受訪者提供）

南加華人自駕遊去墨西哥蒂華納（Tijuana），在美墨邊境停車，多停幾分鐘就被翻倍收錢，高達50美元。此外，蒂華納當地廁所需付費使用，華人不滿此舉，一路憋尿回美國。經歷此行，當事人提醒其他遊客前往蒂華納要有心理準備。

（視頻來源：受訪者提供／記者邵敏後製）

洛杉磯居民張女士最近駕車前往蒂華納，「當天來回，也算出國旅遊。」蒂華納是墨西哥西北部一座城市，緊鄰加州，與聖地牙哥「隔牆相望」。夫妻倆一早從洛杉磯出發，幾小時後到達聖地牙哥。張女士之前做過攻略，可以選擇停車在美國境內，步行過境前往墨西哥，也可直接開車去。「開車進墨西哥要購買當地車險，回美要排長隊，加上當地交通複雜，對不熟悉路況的司機是個挑戰。」

夫妻倆決定把車停在美國境內，他們選了一處離邊境較近的私人停車場。「越靠近邊境停車費越高，我們離得近，停車費25美元。」但當天回到停車場時，對方卻索取50美元，理由是25美元只能停8小時，他們停了8小時05分鐘。張女士認為收費不合理，停車場並未標注25美元僅限8小時，「我們超過5分鐘，如果要加價，應加多出來的時間，怎麼可以翻倍。」但對方非常強勢，不付50美元，就不讓離開。張女士最後無奈支付這筆錢，她提醒遊客如果前往蒂華納，停車在邊境附近，一定要詢問清楚可停車時長。

除了昂貴的停車費，張女士最不能接受的是蒂華納公共廁所收費，「一過海關，就看到廁所門口大牌子上寫著收費一美元。有沒有搞錯？我當時就憋著不去廁所。」但蒂華納除高檔餐廳以外，幾乎所有廁所都需收費。張女士出墨西哥海關時排長隊，一路憋尿回到美國境內，她去廁所時習慣性拿出一美元準備付錢，經丈夫提醒才反應過來，「他說都到美國了不要錢，當時覺得心裡太舒服，終於有免費廁所可以用。」

蒂華納是墨西哥西北部一座城市，緊鄰加州邊境。（受訪者提供）
蒂華納是墨西哥西北部一座城市，緊鄰加州邊境。（受訪者提供）

華人在美墨邊境停車場，多停幾分鐘就被翻倍收錢。（受訪者提供）
華人在美墨邊境停車場，多停幾分鐘就被翻倍收錢。（受訪者提供）

入境墨西哥蒂華納，廁所門口寫著收費一美元。（受訪者提供）
入境墨西哥蒂華納，廁所門口寫著收費一美元。（受訪者提供）

南加 加州 墨西哥

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