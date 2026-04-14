只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

住在南加州的70歲喪偶華婦B女士（化名）近日在報稅時發現，社安金被調降至每月8.5美元。（示意圖取自Pexels）

住在南加州的70歲喪偶華婦B女士（化名）近日在報稅 時，收到社會安全局（SSA）來函通知，過去每月約可領取255美元社安金，竟將調降至8.5美元。從三位數收入瞬間縮減至個位數，降幅達95%以上，這種狀況將維持一整年，該金額落差，讓B女士感到相當錯愕。

據了解，B女士於50多歲時，隨子女自中國移民至南加州，來美後長期從事零散工作，收入一直不高，屬於低收入族群。因此，每月約255美元的社安金對她而言，一直是重要且珍貴的生活補助來源。

然而，她在2026年初卻意外發現，社安金給付驟降至僅約8.5美元。對原本仰賴社安金作為主要生活收入之一的B女士而言，這樣的變動造成相當大的衝擊與不安。

在與會計師進一步討論後，B女士才發現，她曾收到一封通知信，內容指出她2024年的個人收入超過一定門檻，因而觸發IRMAA（收入相關每月調整金額）機制，導致其紅藍卡 （Medicare）Part B保費額外增加約200多美元。

B女士當年度因一次性收入大幅增加，使整體所得被認定超過標準門檻，進而影響後續醫療保費與相關給付的計算與調整。

會計師張青表示，手拿紅藍卡的退休 人士，只要當年度出現一次性大額收入，例如從退休帳戶提領大筆資金、出售房產，或將股票等資產變現，若單身申報所得超過約10萬9000美元，即可能觸發IRMAA機制。

社安局會依據兩年前的報稅收入資料，作為判定社安金與醫療保費調整的基準。一旦被納入較高收入級距，相關保費與扣款將隨之提高，且影響通常會持續整個年度，直到下一次依新年度收入重新計算後才可能調整。

張青指出，這類案例常見於退休族群在短期內進行資產變現或投資獲利後，雖當下收入增加，但因制度採用延後計算方式，導致數年後出現社安金與醫療保費同步上升或扣減，進而影響長期財務穩定。

若是退休人士有打算在一年內突然增加大額收入，為避免一次性收入造成稅務與福利資格的劇烈波動，張青建議，可透過規劃資金領取方式來降低衝擊。例如，若為IRA帳戶資金，可考慮分期提領，將總額分散在5至10年間逐步領取，例如每年提領約1萬5000美元。

若有約15萬美元的一次性資金，也可透過分3至5年分批認列收入的方式進行規劃，以避免單一年份收入突然飆升，進而觸發稅負增加或影響如IRMAA等相關福利調整。

根據華爾街日報報導，在2026年裡，五個收入階層的民眾要依規定繳交Part B與Part D的IRMAA費用，分別承擔醫療成本的35%、50%、65%、80%或85%，不是只有原本的25%而已。適用對象是個人報稅者修正後調整總收入（MAGI）達到10萬9000元起，已婚合併報稅者MAGI達到75萬元起。

社安金雖然根據通膨調整，但紅藍卡保費是以整體醫療成本決定，然後從社安金中扣除須繳費用部分。對收入超過特定門檻的民眾，還要額外扣除IRMAA保費。根據估計，大約600萬較高收入老年人的IRMAA保費將大幅上漲。

住在南加州的70歲喪偶華婦B女士（化名）近日在報稅時發現，日前收到社會安全局來函通知，過去每月約可領取255美元社安金竟將調降至8.5美元。（讀者提供）