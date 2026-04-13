嫌犯拒降舉槍自殺 警員對峙中被拍到滑手機看這個

河濱縣警局日前在一起警匪追逐對峙過程中，企圖用鉤爪纏住嫌犯車輛但部署失敗，嫌犯最終疑似在車內舉槍自盡。（河濱縣警局）

洛杉磯 時報報導，河濱縣警局（Riverside County Sheriff）日前在一起警匪對峙事件中，有媒體拍到一名縣警低頭滑手機，疑似瀏覽約會應用程式App。縣警局發言人表示，「這種行為不符合警方標準、期望與政策，我們已展開內調查，且將依調查結果採取適當行動。縣警局辦公室致力維護專業紀律，確保所有人員負起應盡責任。」

這起事件發生在警方與一名涉嫌重大竊盜犯對峙期間。警匪展開超過一小時高速追逐後，原本警方企圖使用車上安裝名為「鉤爪」（Grappler）的高科技裝置纏住嫌犯車輛後輪降低其車速，然部署過程出現失誤，嫌犯車輛失控打滑，在赫汝帕谷（Jurupa Valley）撞上牆壁。警方接著用擊破車窗，向車內投擲催淚瓦斯等方式，企圖將嫌犯從車內拖出。最終該名嫌犯似因舉槍自盡當場死亡。

就在這段對峙期間，洛杉磯CBS電視台直升機拍到一名站在距離事故車輛僅數哩位置的警員低頭滑手機，畫面顯示他似乎正瀏覽女性交友軟體個人檔案，且多次向左滑動查看其他對象。