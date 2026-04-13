好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

好市多上架Lee's Coffee越南冰咖啡，價格實惠。（記者邵敏／攝影）

好市多 （Costco ）一款名為Lee's Coffee越南 冰咖啡，深受一些華人消費者喜歡。這款產品打開即能喝，還可調製多樣化飲品，其濃郁甜滑的獨特口感讓人上癮。華人遊客赴美探親旅遊，品嚐這款冰咖啡後為之著迷，稱「回到中國後還想喝，太想念了。」

來自上海的江小姐，最近來到洛杉磯探望妹妹一家，第一次嘗試Lee's Coffee越南冰咖啡，感覺非常驚艷，「太好喝了，這是我喝過最好喝的冰咖啡。」江小姐認為，這款咖啡比上海任何一家店賣的咖啡都好喝，「非常濃郁，適合我的口味。」

洛杉磯越南餐廳Lee's sandwiches多家門店，出售這款越南冰咖啡，好市多上架同款，但價格更優惠。餐廳咖啡已加冰塊調製，按杯出售，每杯價格約為5、6美元；好市多大包裝，每箱6瓶裝，每瓶16盎司咖啡拿鐵濃縮液，阿蘇薩（Azusa）好市多門店售價18.99美元，折合每瓶3美元左右，性價比較高。

Lee's Sandwiches擁有眾多門店，被認為是全美最大越南三明治連鎖店之一。其咖啡產品Lee's Coffee近年來逐步進入美國主流商家渠道，包括入駐好市多，並被稱為市場上排名第一的越南咖啡品牌之一。越南咖啡以深烘焙、重口味及煉乳搭配聞名，區別於傳統美式咖啡，更強調甜與苦的對比，這種風味近年來逐漸受到年輕消費者歡迎。

根據產品介紹，Lee's Coffee以越南傳統「煉乳冰咖啡」為靈感，融合咖啡與甜煉乳，呈現濃、甜、順滑的風味特點。其原料包括咖啡、煉乳、糖及天然香料等，形成具有代表性的東南亞風味飲品。

包裝說明顯示，這款咖啡濃縮液不僅可製作經典冰咖啡，還能輕松調配多種不同風味的咖啡飲品。最簡單的就是加入冰塊，直接變成經典越南冰咖啡；如果想製作冰拿鐵，加入牛奶稀釋即可；製作冰摩卡咖啡，可搭配牛奶、巧克力糖漿；還可以做完美的咖啡冰沙（Coffee Smoothie），用攪拌機加入咖啡濃縮液、低脂牛奶、冰塊、攪拌至順滑後倒入杯中。

此外，這款咖啡濃縮液也可製作熱咖啡，加熱水或熱牛奶調配。「一瓶多喝」的設計，讓消費者在家就能品嚐咖啡店的各種飲品，甚至無需咖啡機，簡單調配即可，品牌方將其稱為「瓶裝咖啡師」（Barista in a Bottle）。

洛杉磯華人居民Emma表示，每年一到夏天，就會多次回購這款Lee's Coffee，存放冰箱內。「炎熱的午後，喝一杯自己調製的冰咖啡，瞬間消暑提神。」回到上海的江小姐則感慨，希望這款冰咖啡有一天可以進入中國大陸市場，她甚至認為，美國最讓她想念的食物就是這款越南冰咖啡。

社群平台上，不少消費者對這款咖啡便利性和東南亞風味表示認可。不過，也有用戶指出，「味道不錯，但糖味較重。」有消費者認為，其咖啡濃度不夠強，需要額外添加濃縮咖啡或減少牛奶比例，才能接近傳統越南咖啡的強烈衝擊感，建議可通過加冰或混合無糖咖啡來降低甜度。