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南加海濱小屋 僅432平方英尺 開價1880萬美元

富豪、明星也進不去？洛城這間餐廳一頓$1600要靠搶

洛杉磯訊
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有食客表示，在Somni用餐就像看一場精密演出。（Somni餐廳官網）
有食客表示，在Somni用餐就像看一場精密演出。（Somni餐廳官網）

洛杉磯高端餐飲再掀話題。一間僅有14個座位、每晚只開一場的神秘餐廳—Somni，近日因價格高昂與訂位難度堪比「飢餓遊戲」而爆紅。食客不僅願意支付高達1500美元起跳的餐費，甚至還要「搶破頭」才能拿到一席之位。

Somni於2025年獲得米其林三星稱號，為餐飲界最高榮譽之一，也讓其迅速躍升全球頂級餐廳之列。Somni由來自西班牙巴塞隆納的主廚Aitor Zabala掌舵，主打現代西班牙料理。餐廳名稱在加泰隆尼亞語（Català）中意為「夢」，而這場用餐體驗也確實被形容為一場長達近四小時的「沉浸式表演」。顧客需先支付600美元訂金，才能入場享用25道精緻料理；若加上酒水搭配與稅費，最終價格最高可達約1600美元。

Zabala受訪時坦言，四位數價格並非暴利，而是洛杉磯餐飲業在高租金、人力成本、食材價格上漲及關稅壓力下的現實反映。「在現在的環境開餐廳，是一種極大的冒險，利潤其實並不高。」他表示。

Zabala說，即使你是擁有十億美元IPO的科技巨頭，或是壁爐架上擺滿奧斯卡獎盃的一線明星，你也不能輕易走進Somni餐廳。

不同於一般餐廳彈性入座的模式，Somni採「單一時段制」，每晚7時30分準時開場，所有客人同時入席。用餐一開始，客人會先在私人露台報到，由廚房團隊逐一打招呼迎接，隨後進入極簡風格空間，展開一場如劇場般的料理演出。

曾歷時四個月才搶到訂位的食客科羅納（Yarely Corona）形容，整個過程從不停刷新訂位頁面開始，就像一場心理戰。「這真的是一筆讓人下定決心才敢花的錢。」她說。

進入餐廳後，顧客不只是用餐，更像是在觀賞一場精密演出。25道料理全程在客人面前製作，廚師動作整齊劃一、精準到位，甚至使用鑷子擺盤，一手常背在身後，展現近乎外科手術般的細膩。

另一名食客、律師馬加納（Mayra Elisa Magana）則分享，她原本訂不到位，最後透過直接電郵餐廳、並提及自己曾造訪其他三星餐廳的經歷，才成功取得席位。她指出，廚房運作節奏緊湊且要求嚴謹，主廚對細節標準極高，一旦料理未達預期，現場氣氛隨即轉為緊繃。

其中一道招牌「松露瑪格麗特披薩」尤為吸睛—外觀像披薩，實則是泡沫結構，上方搭配布拉塔起司、羅勒與火腿，入口卻能呈現經典披薩風味，被食客形容「像魔法一樣」。

儘管價格高昂，體驗仍獲不少饕客肯定。兩名受訪者皆表示，雙人用餐花費約2000美元，但仍認為物有所值。科羅納更將Somni列入她心中加州前三名餐廳，與The French Laundry及SingleThread並列。

「就像花錢看一場大型體育賽事，一生至少要體驗一次，」她說。馬加納則直言，雖然這類餐飲屬於「特殊場合」，但她仍願意再次造訪，「我會再去一次。」

洛杉磯

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