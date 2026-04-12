好市多新款組合沾醬 做三明治、沙拉、醃肉很搭又便宜

美式賣場好市多（Costco）近期上架了一款福來雞「Chick-fil-A經典沾醬組合包」，精選了三款深受粉絲喜愛的口味。（本報資料照片）

All Recipes報導，雖然許多人對速食毫無抵抗力，但現實往往是「錢包跟不上胃口」。無論是星巴克的冷萃咖啡、麥當勞的雞肉捲與薯條，還是Taco Bell的起司捲餅，天天光顧快速維護費驚人。

在眾多速食品牌中，Chick-fil-A憑藉著經典雞塊、格子薯條以及檸檬汁，在美味一致性上幾乎從不失手。雖然其價位在速食界偏高，但好消息來了：美式賣場好市多 （Costco）近期上架了一款「福來雞」（Chick-fil-A）人氣產品組合，讓粉絲們不必出門也能在家實踐「多吃雞肉」（Eat Mor Chikin）的口號，且價格僅需原價的一小部分。

對於許多老饕而言，無論是墨西哥 辣椒藍乳酪三明治，還是配上凱薩沙拉的蜂蜜雞塊，這些食物本質上都只是Chick-fil-A沾醬的「載體」。少了經典原味醬（Chick-fil-A Sauce）、甜辣是拉差醬（Sweet & Spicy Sriracha）或辛辣布法羅醬（Zesty Buffalo），一餐就不算完整。

好市多最新推出的「Chick-fil-A經典沾醬組合包」，精選了三款深受粉絲喜愛的口味，不論是搭配自製三明治、作為沙拉淋醬，甚至是當作肉類醃料都非常合適。

組合包內容包含（每瓶16盎司）：

1.經典原味醬（Chick-fil-A Sauce）

2.蜂蜜芥末醬（Honey Mustard）

3.波里尼西亞甜辣醬（Polynesian）

這套三入組合包在好市多的售價僅為8.49美元，換算下來單瓶只要2.83美元。對比目標百貨（Target ）同規格單瓶4.29美元的售價，好市多的價格便宜了超過一美元，性價比極高。

目前尚不清楚這款Chick-fil-A沾醬組合是短期限量供應還是常態性商品。因此，建議消費者下次前往好市多時，若在架上看到它的蹤影，最好多囤幾組。此外，粉絲也推薦順便帶走好市多自營品牌的冷凍雞塊，據傳其風味與Chick-fil-A幾乎一模一樣，再配上格子薯條，便能在家完美復刻經典美味。