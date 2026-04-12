禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

David Marshall分享案例，稱一學區實施全天手機禁令，三個月後調查顯示，教師普遍感受到課堂干擾明顯減少，學生專注度提升。（ZOOM截屏）

美國社群媒體 （American Community Media，ACoM）4月3日舉行線上簡報會，聚焦近年備受爭議的「校園手機禁令」。隨著全美已有33個州立法要求學區對K-12學生實施不同程度的手機限制，相關政策在教育界與家長間持續引發討論。

與此同時，近期法院裁定Meta 與YouTube在一定程度上助長青少年對社群媒體的依賴，更讓手機使用問題再度成為輿論焦點，研究顯示，青少年每日花費約4至6小時在手機與社群媒體上，對學習與心理狀態均產生影響。

來自Christopher Newport University的心理學副教授Timothy Pressley與Auburn University教育研究副教授David Marshall共同進行相關研究。Pressley表示，目前全球對校園手機禁令的研究仍在累積，但整體而言，全天禁用政策最能有效降低課堂干擾。

Pressley指出，從學業表現來看，多數研究顯示手機禁令有助提升學生整體成績，尤其對低成就與弱勢學生效果更為明顯；但他也提醒，部分案例顯示成效未必在第一年立即出現，往往需待政策穩定執行後才逐步浮現。

在心理健康方面，Pressley坦言研究結果呈現「高度分歧」。他指出，有研究發現霸凌情況減少，但對焦慮與憂鬱並未出現顯著改善，甚至有學生在手機被限制後產生分離焦慮，顯示學生對手機依賴程度已成新的問題。

至於行為與課堂參與，Pressley表示，教師普遍回饋顯示，禁令能減少干擾、提升專注力，並促進學生之間的面對面互動，例如參與課外活動與校園社交的情況有所增加。

Marshall則分享了維吉尼亞州 一個學區的案例研究。該學區於2025年實施全天手機禁令，三個月後調查顯示，教師普遍感受到課堂干擾明顯減少，學生專注度提升，甚至主觀上感覺工作負擔有所下降。他指出，禁令也促進學生之間的面對面交流，例如午餐與課後活動時間的互動更加活躍。

然而，研究也發現，政策成效高度依賴執行一致性。若教師之間執行標準不一，將削弱整體效果，甚至影響教師之間的支持感。Marshall強調，手機禁令並非萬靈丹，無法解決教育體系的所有問題，但確實有助於改善專注力與課堂秩序。

在學生觀點方面，來自洛杉磯Granada Hills Charter School的高年級學生、校報主編Kai Bwor坦言，自己對手機存在依賴，主要源於社交需求與家庭安全因素。她表示，她認為過於嚴格的限制可能導致學生以更隱蔽方式違規，反而不利於培養自律。

來自德州休士頓的應屆畢業生Nicholas Torres同樣反對全面禁用手機。他指出，手機已成為學習工具，例如查詢資料、完成線上作業等，同時在緊急情況下也具備必要性。他還表示，即使學校限制手機使用，學生回家後仍可能增加使用時間，顯示禁令可能只是將使用行為從校內轉移到校外，而非真正減少依賴。