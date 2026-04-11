南加華人報稅被罰6000美元 因沒交這份表格？

有華人去年沒有購買健康保險，最近報稅時被罰6000美元。（示意圖，路透社）

4月15日報稅截止日即將屆臨，南加華人因為去年沒有購買健康保險 ，無法提供1095A表格，報稅時被罰6000美元。保險業專家指出，對於購買「加州全保（Covered California）」的民眾來說，1095A表格非常重要，可證明過去一年有無健康保險。

華興保險個人健保 副經理Vivian Huang表示，類似被罰案例並不少見。據她所知，一位華人最近報稅時，就因去年沒有健保被罰6000美元。「具體罰金多少和家庭收入有關，收入高罰的高，收入低罰金也會少些。」對於加州居民來說，2025年如果沒有健康保險，每人罰金900美元起，2026年上漲50美元，罰金950美元起，兒童罰金是成人的一半。

「一些人存在僥倖心理，認為自己收入不高，罰金低，或者罰金沒保費高，就乾脆不買保險。」Vivian說，不買健康保險的人並不少見。「但需衡量風險，如果沒有保險，一旦生病住院，美國高昂的醫療費用不是普通家庭可以承擔。」

關於報稅時使用的1095表格，保險經紀解釋，1095表格分A、B、C三種。如果購買「加州全保」補助計畫，將會收到1095A表格，具體明細顯示已買幾個月保險，報稅時需提供給會計師，根據全年收入計算，是否多拿政府補助或少拿，多退少補。Vivian解釋，如果已買健保，不會有罰金，「民眾有個誤區，補交健保費用並非罰款，只是根據實際收入多退少補。」

華人一家三口，今年1月收到一份1095A表格，2月又收到一份，兩份信息不同。第一份表格顯示，母親2025年全年購買加州全保，女兒去年9月開始至年底購買加州全保，父親是紅藍卡；但第二次收到的表格卻顯示，母親僅購買去年1月至8月健保，女兒沒有保險。

如果根據第二份表格，這個華人家庭將因缺少健保被罰款。Vivian幫助客人審查，確定第一份表格信息正確，「我們查實後，發現保險公司記錄錯誤，導致前後發出兩份不同的1095A。」在保險經紀幫助下，華人提交申訴表格，並及時請會計師協助向國稅局 申請延遲報稅。Vivian指出，類似情況並非個案，如果客人收到錯誤的1095A表格，不必慌張，及時聯繫保險經紀調整。

除了購買加州全保收到的1095A表格外，如果使用白卡（Medi-Cal）、或購買商業保險、公司保險，將收到1095B表格；如果是大公司，雇主還會提供1095C表格，這是公司購買的團隊保險證明。

Vivian指出，馬上就要到報稅截止日期，民眾如有1095A，一定需要遞交，否則無法成功報稅，但1095B、1095C表格可以不用交，「告訴會計師購買什麼保險，保險時間多長即可，只有國稅局核查，才需提供表格證據。」

此外，Vivian補充，如果今年報稅時，發現因去年沒有購買醫保被罰，從支付罰款那天開始算起，60天內，可以在加州全保官網上申請今年保險。「按照規定，只有開放期才可購買加州全保，現在已過開放期。但對於此類顧客，加州全保特許可補買保險，避免明年報稅時再被罰。」