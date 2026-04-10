加州今年氣候退款發放 規則有變

加州公共事業委員會（CPUC）表示，今年起將就「加州氣候退款」進行結構性調整。(路透)

Desert Sun新聞網報導，當加州 居民近期打開4月份的帳單時，可能會發現內容與往年略有不同。

傳統上，加州人會在4月的能源帳單中看到一筆「加州氣候退款」（California Climate Credit）。然而，加州公共事業委員會（CPUC）表示，今年起該項退款正在進行結構性調整，確保客戶能在「用電量最高、最需要經濟支援的月份」收到這筆款項。

根據加州公共事業委員會的說明，每年有數百萬加州居民會在電費和天然氣 帳單中收到這筆「加州氣候退款」。

該計畫自2014年啟動，是加州對抗氣候變遷 努力的一部分。資金來源於該州的「碳排放交易計畫」（Cap-and-Trade Program），該計畫要求汙染者為其排放的溫室氣體付費。這筆由汙染者支付的費用隨後返還給用戶，協助民眾過渡到更具永續性的未來。

CPUC指出，自2026年起，退款發放時間將轉向「高額帳單月份」。

•過去做法：過去固定在4月和10月發放，但這兩個月份通常是帳單金額較低的時候。

•新方案：根據新提案，發放時程將與「用電高峰期」掛鉤。

住宅用戶預計發放時間表：

•PG&E、SCE、SDG&E：住宅電費退款將改至8月與9月發放。

•Liberty Utilities、Pacific Power、Bear Valley：住宅電費退款則在10月與11月發放。

委員會預計將於4月30日針對此項更動進行投票表決。

今年天然氣的氣候退稅仍維持不變，用戶可在4月的帳單中看到這筆款項。不過根據新提案，從2027年開始，天然氣退款將改至2月發放。

今年天然氣退款參考金額：

•PG&E: 46.26美元

•SDG&E: 32.58美元

•Southwest Gas: 45.57美元

•SoCal Gas: 36.06美元

如果住處同時使用合規的電力及天然氣服務，將可同時獲得兩項退款。

1.無需申請：退款將自動折抵帳單，用戶無需採取任何行動。

2.與用量無關：退款金額每年雖有變動，但與實際用電量無關。

3.未收到退款：若帳單中未顯示退稅款，請直接聯繫能源供應商。