馬斯克砲轟紐森1200億高鐵計畫：只用5%預算可完成

馬斯克宣稱，其創立的隧道建設「鑽孔公司」有能力以加州高鐵計畫預算的5%資金，建造一條連結洛杉磯與舊金山的隧道，性能並可超越現有的高鐵工程。圖為「鑽孔公司」的隧道項目。 （路透）

Yahoo Finance報導，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克 （Elon Musk）對外宣稱，其創立的隧道建設公司「鑽孔公司」（The Boring Company）有能力建造一條連結洛杉磯與舊金山 的隧道，不光性能超越現有的高鐵工程，造價也只有其5%。

馬斯克日前在社群平台X公開砲轟加州 州長紐森推動的「洛杉磯—舊金山高速鐵路計畫」。

馬斯克引述一則貼文指出，該高鐵計畫1200億美元的預算，按照當前洛杉磯和舊金山兩地間每日客流量票價推算，足以支付150到200年的免費飛機航班。他對此說：「鑽孔公司可以用不到此預算5%的成本，興建一條連接舊金山市中心與洛杉磯市中心的Hyperloop（超級高鐵）隧道。」

他進一步補充，由鑽孔公司挖掘的這條隧道，將成為「超越地球上任何高鐵的技術奇蹟」。

在此之前，馬斯克已多次抨擊加州高鐵計畫充斥欺詐行為。加州交通局局長Adetokunbo Omishakin日前透露，該計畫預計還需要超過1260億美元的額外資金。馬斯克對此直言：「這一切預算都流向欺詐和官僚體系。」

面對批評，州長紐森則堅持立場，強調該計畫對加州至關重要。紐森表示，全長494哩的路網中，已有超過463哩準備好進入施工階段，並指出該計畫已創造超過1萬6000個工作崗位。針對財務疑慮，州長重申計畫已通過所有審計程序。

然而，該計畫在聯邦層面也面臨挑戰。川普政府此前撤回超過40億美元的聯邦補助金，雖然加州政府對此提起訴訟，但法院最終維持撤資原判。

川普政府的交通部長達菲（Sean Duffy）也公開批評該計畫是「高達1350億美元的巨額錢坑」，並指出其中有超過160億美元是來自美國納稅人的血汗錢。

在馬斯克叫陣的同時，鑽孔公司近期也有具體進展。其位於拉斯維加斯的地下隧道近日成為焦點，該公司聲稱在3月初的「CONEXPO-CON/AGG建築機械展」期間，成功協助載運超過8萬2000名乘客往返市內的各個展館。