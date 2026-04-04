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台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

記者張庭瑜╱洛杉磯即時報導
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南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，...
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

加州大學電腦科學博士生黃米瀅（Miryam Mi-Ying Huang，音譯），日前在IEEE電腦科學基礎研討會上，榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的學生榮譽「麥赫特獎（Machtey Award）」最佳學生論文獎，成為南加大首位獲此殊榮的博士生。其研究首度證明，量子程式的「混淆」問題在廣泛情境下具可行性，成功回應一項最早於1976年提出、後延伸至量子領域的長期未解難題。

所謂「程式混淆」，是指在允許他人執行程式同時，無法得知其內部運作邏輯的技術。黃米瀅指出，研究團隊首次證明可對一大類量子程式進行混淆；目前量子密碼學的發展階段，仍類似古典密碼學數十年前的狀態，此項成果代表朝向「全量子環境」下程式混淆邁出重要一步。

該研究由黃米瀅與華盛頓大學（UW）博士生鄧爾澄（Er-Cheng Tang，音譯）共同完成。兩人首先針對量子環境提出全新定義，指出量子攻擊者具備古典模型無法涵蓋的額外能力；隨後整合三項關鍵技術，包括保護量子程式內部狀態的方法、可分析程式行為且不洩露邏輯的量子電路新表示方式，以及運用「量子隱形傳態」處理量子輸入與輸出，並以嚴謹數學證明支撐整體架構。

黃米瀅的指導教授、南加大維特比工學院電腦科學系助理教授張家鵬（Jiapeng Zhang，音譯）表示，黃米瀅具備長期專注於高難度問題的能力，實屬難得。黃米瀅自博士一年級即投入此課題研究，並在指導下持續探索具突破性的創新方向。此外，研究亦在華盛頓大學教授Andrea Coladangelo協助黃米瀅進行學術訪問期間取得關鍵進展；華盛頓大學教授林惠雅（Huijia Rachel Lin，音譯）則協助強化團隊在程式混淆領域的理論基礎。

黃米瀅表示，未來將持續投入學術研究，專注理論密碼學與複雜性理論，並對密碼學與人工智慧交叉領域深具興趣。她與鄧爾澄在今年的後續研究中，已進一步將混淆技術推展至任意量子電路的理想化模型，使其能隱藏任意量子計算內容。

加州大學 南加大

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