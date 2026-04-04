風助火勢 南加2場野火 今仍未完全受控

受強風影響，南加一天之內接連發生兩起大規模野火。截至4日，兩起火勢均尚未完全受控，起火原因仍在調查中。（示意圖取自pexels）

南加州 3日受強風影響，一天之內接連發生兩起大規模野火。河濱縣「Springs火災」首先在Moreno Valley一帶爆發，延燒面積超過4000英畝。洛杉磯 縣Acton的「Crown火災」迅速擴大至300多英畝。截至4日，兩起野火均未完全受控，起火原因仍在調查中。

Springs火災3日在莫瑞諾谷地區延燒，迫使周邊社區大規模撤離。消防官員表示，截至4日，火勢控制率超過45%。

消防單位4日在社群平台X表示：「地面與空中隊伍整夜持續作業，開闢防火線、鋪設水管，並向活躍火線投放水與阻燃劑。」並指出，消防人員將持續強化控制線，以防止火勢擴大。

河濱縣消防局指出，火災於3日上午約11時發生在Gilman Springs Road 15900號路段。受聖塔安那焚風影響，火勢大部分時間威脅住宅與商業區。根據非營利野火追蹤應用程式Watch Duty資料，山腳地帶、靠近Championship Drive與Ryder Way的民宅後方，3日晚出現多處熱點復燃。所幸4日清晨風勢減弱，使消防人員得以加快滅火進度。然而，部分社區周邊地形陡峭，仍為救災帶來挑戰。

截至發稿，部分撤離命令已解除，尚未傳出人員傷亡或建築損毀。氣象預報顯示，4日風勢再度增強，陣風可達每小時15至30英里以上，下午後逐漸趨緩。

另一方面，受強風推動的灌木叢火災於3日在洛杉磯縣非建制區Acton爆發。相關單位表示，火勢一度擴大至345英畝，並短暫威脅部分建築。根據Watch Duty資料，截至4日，火勢控制率已超過七成。

洛縣消防局指出，消防人員於3日接獲通報，趕赴North Crown Valley Road與Soledad Canyon Road交界，約10分鐘內抵達現場展開應變。

這場被命名為Crown的野火，起於該地西北方丘陵地帶。發言人表示，火勢雖一度逼近民宅，但「未造成任何損壞，消防人員成功守住建築物」。

消防單位指出，在風勢影響下，火線以中等速度向西推進。部分區域3日發布強制撤離命令，周邊地區則處於撤離警戒狀態。