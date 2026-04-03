假釣魚執法真買春？華人按摩院告警濫用加班費

一名舊金山臥底警察，被指在市內一家華人按摩院付費進行色情交易，但他聲稱該次拜訪完全是警方釣魚執法行動的一部分。（示意圖取自Pexels）

加州 郵報（The California Post）報導，一名舊金山 臥底警察，被指在市內一家華人 按摩院付費進行色情交易，但他聲稱該次拜訪完全是警方釣魚執法行動的一部分。近期該按摩院的負責人對被吊銷執照提出上訴，稱該警員的行為「令人髮指」；律師則指出，警察「竟然允許按摩師用熱油摩擦其陰莖」，已構成「警方濫用加班費」。

2025年6月，舊金山警局警員格倫（Robert Glenn）在列治文區「寧靜水療中心」（Richmond Serenity Spa）執行臥底任務，隨後揭發該店涉非法賣淫。

該水療中心負責人黃靖（Jing Huang，音譯）與王麗雁（Liyan Wang，音譯）近日對市府撤銷其5年按摩執照的決定提出上訴，指責格倫的行為「令人髮指」，並對該釣魚行動的正當性提出質疑。

根據加州郵報取得的警方報告，格倫在報告中寫道，他於2025年參與臥底行動，是為調查該店是否存在非法賣淫。格倫表示，他進入店內要求按摩，並支付50美元後進入房間等待按摩師。

報告指出，格倫詢問按摩師是否需要脫光，按摩師給予肯定答覆。隨後格倫全身赤裸躺在按摩床並蓋上毯子。按摩期間，格倫翻過身，按摩師隨即示意提供「打飛機」服務。格倫詢問價格後提議加付60美元，對方表示同意。

格倫聲稱，在按摩師取回按摩油並開始手交服務後，他隨即制止對方，並在留下「剩下的50美元」後離開。他強調，整個過程皆有錄音與現場照片為證。

去年7月，舊金山公共衛生局（DPH）針對該店處以7500美元行政罰款。隨後於11月的聽證會中，當局認定該店違反「禁止按摩從業人員從事猥褻行為及賣淫」之規定，撤銷其執照5年。

然而，業者的代理律師霍徹（Paul Horcher）在法庭文件中對格倫的說法表示強烈懷疑。律師抨擊該警察「竟然允許按摩師用熱油摩擦其陰莖」，並認為這種行為構成了「警方濫用加班費」。

業者進一步指出，格倫在行動現場並未逮捕或拘留任何人，也未確認按摩師或目擊者的身分，甚至沒有通知負責人，導致業者在一個月後才得知此事，剝奪了他們自行調查與防衛的權利。

在日前的聽證會上，舊金山上訴委員會（Board of Appeals）成員John Trasviña表示，市府與律師辦公室至今似乎都未親自聽取關鍵的警方錄音，僅依賴事件報告，這對辯方不公。此外，11月聽證會的逐字稿也被批評充滿錯誤且模糊不清。

委員會投票決定將聽證會延期至5月，以便有足夠時間審閱原始錄音檔及獲取正確的聽證稿。業者律師對委員會的謹慎審查表示感激。目前舊金山警局尚未對此發表進一步評論。