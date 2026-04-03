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中國籍犯罪集團聯手印度電詐中心 鎖定美長者騙了6500萬

聖地牙哥訊
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詐騙集團運作流程示意：不法分子透過海外詐騙電話中心假冒官方或金融機構人員，鎖定高...
詐騙集團運作流程示意：不法分子透過海外詐騙電話中心假冒官方或金融機構人員，鎖定高齡受害者行騙，誘導匯款或寄送現金，再由在美共犯利用短期租屋據點收取資金，進一步進行洗錢轉移。（ChatGPT示意圖）

中國籍男子趙梓悅（Ziyue Zhao，音譯），另名Chris Zhao，2日在聯邦法院認罪，承認參與一個以南加州為據點、鎖定全美長者的電話詐騙集團。該集團詐騙金額高達6500萬美元，在去年8月的聯邦大規模突襲中，有28成員被逮捕。

聯邦檢察官指出，該犯罪網絡至少自2019年起運作，成員多為中國籍人士，其中不少人在美國無合法身分，並與印度詐騙電話中心密切合作，專門對全美各地年長者行騙。受害者包括居住於聖地牙哥、高齡97歲的猶太大屠殺倖存者遺孀，其畢生積蓄遭騙取一空。

根據法庭紀錄，受害者通常接獲陌生電話或電子郵件後，被誘導撥打指定號碼，實際接通印度詐騙中心。詐騙者冒充技術支援人員、政府官員或銀行職員，透過話術與心理操控取得信任，進而獲取受害者電腦遠端存取權限，再以「誤退款」為由施壓甚至威脅，要求受害者透過電匯、現金或禮品卡方式返還款項。

在現金交付方面，受害者被要求以隔夜或速遞方式寄送包裹，收件人為假名，地址則為犯罪成員在美租用的短期住所。趙梓悅在認罪協議中坦承，集團採取「輪軸輻射」模式運作，以一處短期住所為核心據點租用約一周，並在周邊同步租用數處住所，運作一段時間後再轉移地點，反覆更換以規避查緝。

趙梓悅承認，其參與詐騙時間為2020年2月至2021年3月，期間集團共接收約1269個受害者包裹，每個包裹平均含現金約1萬4000美元，估計僅此期間受害者損失即達約1777萬6000美元。

2025年8月，聯邦當局展開全國性掃蕩行動，逮捕該中國有組織犯罪集團28名成員，各被告面臨多項指控。趙梓悅被控兩項罪名，包括郵件及電信詐欺共謀罪，最高可判處40年有期徒刑及100萬美元罰款；另涉洗錢共謀罪，最高刑期為20年。

趙梓悅量刑聽證訂於6月23日，將由法官Todd W. Robinson主持。本案由南加州聯邦檢察官辦公室主導偵辦，國土安全調查局（HSI）負責調查，聯邦調查局（FBI）及國稅局刑事調查部門（IRS-CI）協助。

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