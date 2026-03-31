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賭城華埠槍案疑雲：原僑領「受害人」被指是中國通緝犯

本報記者／洛杉磯即時報導
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拉斯維加斯2022年11月發生的一宗刺傷事件，演變成停車場槍擊案。持續在追蹤此案...
拉斯維加斯2022年11月發生的一宗刺傷事件，演變成停車場槍擊案。持續在追蹤此案的律師團隊代表Tamara Weston認為，該案存在多個質疑點。（截圖自谷歌）

根據8 News Now日前報導，拉斯維加斯2022年11月發生的一宗刺傷事件，演變成停車場槍擊案。當地檢方提起訴訟案中的受害人裴雷（Lei Pei，譯音），據稱是當地僑界領袖，但被告律師指其為中國紅通犯。被告律師團隊代表Tamara Weston認為，該案存在多個疑點，並懷疑裴雷有背後勢力在撐腰，因為檢方在事發三年後，僅向另一名涉案人王俊仁（Junren Wang，譯音）提告。

據悉，這起事件發生在拉斯維加斯春山路（Spring Mountain Road）與迪克大道（Decatur Blvd.）附近的太平洋亞洲廣場，一家名為Space BBQ的卡拉OK。衝突起初發生於包廂內，隨後延伸至停車場的槍擊案。

報導指出，警方在停車場內發現多枚9毫米子彈彈殼，並拘留了一名持槍男子。該男子曾被目擊者指認為在停車場追逐他人的槍手。此人正是裴雷。然而，經進一步調查後，警方確認其所持武器與現場彈殼不符，最終將其排除嫌疑並予以釋放。

報導同時指出，警方執法過程引發爭議，包括有控訴稱警員在該持槍男子尚未被排除嫌疑前，曾與其合影自拍。

根據王俊仁對律師團隊代表Tamara Weston陳述，案發前約兩周，裴雷的手下周公曾在Space BBQ威嚇他，甚至將子彈丟入其所在包廂，王俊仁認為此舉已明顯構成死亡威脅，並指後續衝突疑為預謀攻擊，事後已報警處理。此外，案發後一周內，王俊仁在療傷期間發現車輛遭安裝GPS追蹤器，再度感到人身安全受威脅。在持續壓力下，他再次向警方報案，尋求保護。

Tamara Weston指出，長達三年來，儘管裴雷及同夥持續威脅王俊仁，克拉克縣（Clark County）檢察官辦公室一直不予起訴。2025年9月，檢察官Steve Wolfson卻突然改變立場，對王俊仁提出指控，稱有「新進展」卻未公開細節。王俊仁隨後主動配合警方說明案發經過，並提供未曾被查閱的影像證據，他指認嚴傑金（Jiejin Yan，音譯）為槍手。幾日後，檢方舉辦的記者會上，聯邦眾議員Dina Titus與多位官員到場讚揚檢方，罕見的高規格政治曝光，引發對案件背後動機的疑問。

檢察官目前已決定不對疑似槍手的嚴傑金提出指控，理由是追訴時效已過，距離Space BBQ事件發生時間過久，且證人記憶可能已模糊。

持續在追蹤此案的律師Tamara Weston表示，此案件充滿諸多疑點與漏洞。案發當天，本應全程運作的監視攝影機卻在衝突發生時神秘失效；原本三年來拒絕對王俊仁提出指控的檢察官，卻在沒有任何新證據的情況下突然改變立場；開槍射擊王俊仁的人從未被起訴；一件關鍵實物證據不知去向；甚至一名被認為在中國潛逃、惡名昭彰的幫派人士，現在可能透過自稱「受害者」獲得法律保護。而唯一面臨起訴的，卻是那位險些喪命、最後住院的王先生。

Tamara Weston也指出近期還有新發現，顯示案件背後可能涉及不當操作。克拉克縣地方檢察官Steve Wolfson的競選捐款名單中，M. M. Lloyd與Evan Louie分別於2025年10月17日及11月3日捐款。M. M. Lloyd（又名Minddie Lloyd）據稱是裴雷（Lei Pei）的姪女。

Tamara Weston表示，這些人物與案件及彼此間的潛在關聯，以及捐款時間恰逢10月記者會前後，都值得進一步關注與調查。

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