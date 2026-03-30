跟著大華超市買房穩賺？專家稱還要看這些因素

大華超市逐漸擴展到主流社區，之前在橙縣里索維耶荷市（Aliso Viejo）開設分店。（記者張宏／攝影）

跟著大華超市買房子穩賺不賠，華人社區曾有這樣的說法，尤其是借助觀察大華超市的擴展方向，可判斷一些有潛力的新興社區。華人超市真能帶動華人區的房價嗎？多名南加州華人房地產人士指出，超市確實能提升區域生活機能與吸引力，但其對房價的影響更多屬「指標性」，而非直接決定因素。

全美房地產經紀人協會認證教師吳程遠表示，大型零售品牌如Costco、Walmart在展店前，均會針對人口結構、收入水準與未來成長潛力進行嚴謹評估。因此，商業進駐更可視為對該區域發展前景的「背書」，而非單純帶動房價的原因。投資人應將商業進駐視為參考指標，而非唯一依據。商業願意投注的地方，勢必有足夠消費力，而消費力彰顯不是以族裔區分，是以當地民眾實際購買力為基準。這些大型超市分析師在分析下一個分店都有相當多計算，會分出不同客群，根據大家消費習慣作為開店地點的依據。

他說，南加聖蓋博谷近年因土地稀缺性提高，購屋需求逐漸從傳統「學區導向」轉向「生活便利導向」，奇諾岡則因多家華資與主流超市陸續進駐，顯示人口結構成長與多元化趨勢。相較之下，如范奈斯（Van Nuys）雖然也有大華超市，但在華人居民占比相對較低地區，華人超市對地產的影響力有限。此外，日系超市Mitsuwa Marketplace和韓系H-Mart超市近年成功走出日韓族群市場、進入不同族裔社區，也反映族裔零售品牌逐步擴展客群的趨勢。

吳程遠表示，隨著世代更替，購房觀念亦出現轉變。新一代買家不再僅以學區與獨立屋為唯一標準，而更加重視生活便利性、步行機能及社區配套，如醫療、購物與公共空間等。同時，線上購物與配送服務日益成熟與發展，也在一定程度上改變消費與居住選擇。超市、銀行與公共設施等商業與生活機能，已成為現代城市發展的重要元素。雖無法單獨決定房價走勢，但在評估區域潛力與居住品質時，仍具高度參考價值。整體而言，在利率逐步回落與市場回暖背景下，美國房地產長期前景仍被普遍看好。

南加州資深地產專家袁立功表示，大華超市歷年選址多依據華人人口分布與消費能力，如聖蓋博谷和奇諾岡等地，皆是在確認有穩定客群後才進駐。隨著超市落地，往往進一步吸引華人家庭遷入，形成「人口與商業相互帶動」的聚落效應。不少華人購房者會將「是否靠近大華」視為重要考量，甚至帶動周邊店面與住宅需求提升。

他說，市場觀察亦顯示，在美國房地產交易中，鄰近超市、銀行與學校常被列為房屋賣點之一。無論是主流連鎖或族群型超市，只要能提供便利生活機能，皆對區域吸引力具有加分作用。不過，超市本身並非房價上漲的主因。