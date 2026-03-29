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源自日本 人們從事這項活動按下現實暫停鍵

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一群欲逃離新聞所展現的混亂世界、尋求靜心參加者，來到北卡羅利市（Raleigh）...
一群欲逃離新聞所展現的混亂世界、尋求靜心參加者，來到北卡羅利市（Raleigh）的JC Raulston植物園與大自然連結。（JC Raulston植物園官方Facebook）

洛杉磯KTLA電視台報導，人們在新聞中感受到一個混亂的世界，因此正試著從大自然的療癒下尋找喘息空間。

報導採訪了一群在北卡羅來納州羅利市（Raleigh）參加森林沉浸及靜心學員的體驗。參加者之一的傑弗里斯（Claire Jefferies）想暫時逃離伊朗戰爭和油價持續攀升的現實世界，只想與大自然連結，遂「沐浴」於羅利市的JC Raulston植物園內一個小森林中。

傑弗里斯是位人力資源總監，她在橡樹和盛開的玉蘭花環繞下，這樣形容自己的感受：「我在這裡就像被一層保護罩包裹著，像給我提供一面盾牌。」

認證森林療法導師拉姆齊（Shawn Ramsey）帶領這個周日上午的活動，她搖響小銅鈴，召集十幾位參加者，一起進行靜心、呼吸練習，與大自然連結。

拉姆齊閉上眼睛，帶領參加者感受大自然：「我邀請你們在接下來的十分鐘裡，專注探索這地方，集中留意你的呼吸、你的腳步聲、環繞你的自然之聲，也可包括人為的聲音，想想森林的自然韻律，以及大自然如何融入到這個位於城市中的森林環境。」

這項活動源自日本的森林浴（Shinrin-yoku），據說可以減輕壓力、改善情緒、降低血壓並增強免疫力。

儘管植物園位於一座快速發展城市的繁華地段，但拉姆齊認為，能夠遠離喧囂、親近自然的益處是一樣的。她帶領著大約十幾位參加者穿梭於各個花園中，讓他們用手指揉搓針葉樹枝，聞一聞，或只是摸一摸樹木。

拉姆齊說，在今天這時代，人們承受著巨大的壓力和焦慮，世局混亂，大家都在尋找應對方法。

參加者之一的交通安全研究員明茨（Alan Mintz）和他的朋友一起來到這裡，他被提醒要遠離新聞話題。他站在樹蔭間瀉下的陽光中說道：「我認為人們抓住機會置身大自然中十分重要，可以放鬆身心，這樣才能更容易與人交流。花點時間欣賞美麗的事物，盼此能讓人把這份美好傳達開去，更能欣賞其他人，以及平日較少體驗的其他文化。」

傑弗里斯在這森林浴中，漫步於輕輕搖曳的樹蔭下時，也要提醒身旁的一位朋友別去談論新聞。

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