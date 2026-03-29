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房客兒留宿一晚變長住 刀插西瓜威脅台灣女房東

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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房客兒探望母親留宿一晚，卻長住不走。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）
房客兒探望母親留宿一晚，卻長住不走。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

根據律師提供的案例，洛杉磯地區一名華人房東老太太，因分租自己居住的房屋房間，意外引發一場棘手糾紛。原本只是房客兒子前來探望母親留宿一晚，卻從此長住不走，甚至亮出刀具作出威脅，讓房東生活陷入恐懼之中。

劉龍珠律師指出，該案例中的房東王奶奶來自台灣，為節省生活開支，將自住房中的一間臥室分租給一名西裔女子。最初兩人相安無事，直到房客兒子的突然入住，打破往日生活平靜。

「房客兒子前來探望母親，詢問能否留宿一晚。」劉龍珠敘述，王奶奶當時爽快同意，認為兒子來看母親住一晚是人之常情。然而沒想到，這名西裔男子住下之後便不願離開，從臨時借住逐漸變成長期居住。

由於房東與房客共用客廳等公共空間，房客兒子入住後很快「反客為主」，長時間佔據客廳。「他經常把電視音量開得很大，房東老太太非常不滿，希望他盡快離開。」劉龍珠表示，該男子身材高大，王奶奶因年事已高且身形瘦小，心中十分害怕，但對方始終拒絕搬走。

一次爭執中，王奶奶再次要求對方離開，沒想到男子突然拿起一把長長的切肉刀，猛地插在桌上的西瓜上。「刀插在西瓜上還在晃動，他當著房東的面故意這樣做，臉色兇狠，一句話也不說。」劉龍珠指出，這種舉動顯然帶有威嚇意味，「等於是在暗示，如果你要趕我走，我就像捅西瓜一樣捅你。」

恐懼之下，王奶奶最終向律師求助。律師查看雙方簽訂的租約後指出，合同中明確規定，入住者必須簽署租約並獲房東同意，否則不得長期居住。如果未經許可入住，法律上可能構成「非法闖入（trespass）」。在律師建議下，房東選擇報警處理，警方以涉嫌非法闖入為由介入，最終該男子才離開。

劉龍珠表示，類似糾紛在南加州並不少見。「很多房東一開始出於人情，同意房客親友暫住，但一旦對方住下後賴著不走，就變成非常棘手的問題。」在一些極端案例中，甚至有人以搬走為條件，向房東索討補償金。「常見開價就是1、2萬美元，房東或者花錢了事，或者花時間、金錢請律師打官司。」

不過，律師也指出，並非所有情況都屬於惡意占住。例如不少華人家庭中，父母來美探親，短期與子女同住屬於常見情況，關鍵在於是否事先取得房東同意。劉龍珠提醒，租房合同通常都會寫明「居住人數」與「訪客留宿」等條款，如果未經房東書面同意，就讓他人長期居住，可能違反租約，構成非法闖入，房東就可以報警抓人。

此外，在加州法律下，一旦某人長期居住並被認定為「實際居住人（occupant）」，即使沒有正式租約，也可能視為「事實上的房客」。在這種情況下，房東便不能直接趕人，必須依照法律程序進行驅逐，例如發出正式通知並透過法院申請驅逐令，過程可能耗時數月。

律師建議，房東出租房間時，應在租約中明確列出可居住人數、訪客停留期限以及違規後果，並要求任何新增住客都要簽署書面協議。若發現有人未經允許長期居住，盡早諮詢專業律師、或尋求法律途徑處理，避免情況惡化，甚至危及人身安全。

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