恐怖出租屋 30攝像頭偷拍 搜出仿真兒童性玩偶手被捆綁

加州一名度假屋屋主涉嫌在其出租房屋內秘密偷拍房客，警方在搜查其住所時，竟發現一個專為性用途設計的逼真兒童玩偶（Madera County Sheriff's Office）

加州 中部馬德拉縣（Madera County）近日偵破一起令人毛骨悚然的案件。一名度假屋屋主涉嫌在其出租屋內秘密偷拍房客，警方在搜查其住所時，竟還發現一個專為性用途設計的逼真兒童玩偶，且雙手被捆綁。

根據紐約郵報的報導，涉案男子名為愛德華茲（Christian Parmalee Edwards），居住於奧克赫斯特（Oakhurst）。馬德拉縣警察局表示，這項調查始於「全國失蹤與受剝削兒童中心」（NCMEC）的一條預警線索，該中心監測到該地區存在可疑的線上非法內容傳播活動。

警方在本月初對愛德華茲的住所進行突襲搜查，結果令人不寒而慄。除了發現數千份涉及兒童性虐待內容的電子文件外，警探們還搜出了新購買的兒童衣物，以及那個雙手被捆綁的逼真兒童性玩偶。

馬德拉縣警察局的發言人Kate Woertman對此表示深切憂慮，她指出這揭示了嫌犯行為的逐步升級過程——從瀏覽數位圖像，到進行偷拍錄像，最終演變為涉及肢體的實際行為。警方指控愛德華茲不僅持有並傳播非法資料，還秘密錄製了房客處於私密時刻的影像，受害者包括居住在該房屋下層的女性與兒童，因此他面臨了額外的「侵犯隱私」指控。

目前，警方已從這處佔地廣闊的房產中查獲約30台電子設備，正由取證專家進行深入分析。馬德拉縣警察局的警長Tyson Pogue強調，保護無辜者、維護法律尊嚴以及追究違法者的責任依然是首要任務。此案正由警方與加州中部「針對兒童的網路犯罪專案組」協同辦理，官方透露他們仍在繼續搜尋潛在的受害者。

這起案件發生之際，正值網路剝削犯罪整體呈現激增態勢。根據「網路監察基金會（IWF）」的報告，2024年涉及兒童性虐待內容的案件數量創下歷史新高，共計29萬1273起，相當於平均每天接到近800份舉報，這是有記錄以來的最高總數，反映出執法部門面臨的嚴峻挑戰。