我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場排隊長如迷宮 華女苦等4小時安檢仍誤機

退休最低提領金額3種方式 利弊一次看

恐怖出租屋 30攝像頭偷拍 搜出仿真兒童性玩偶手被捆綁

馬德拉縣訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州一名度假屋屋主涉嫌在其出租房屋內秘密偷拍房客，警方在搜查其住所時，竟發現一個專為性用途設計的逼真兒童玩偶（Madera County Sheriff's Office）
加州一名度假屋屋主涉嫌在其出租房屋內秘密偷拍房客，警方在搜查其住所時，竟發現一個專為性用途設計的逼真兒童玩偶（Madera County Sheriff's Office）

加州中部馬德拉縣（Madera County）近日偵破一起令人毛骨悚然的案件。一名度假屋屋主涉嫌在其出租屋內秘密偷拍房客，警方在搜查其住所時，竟還發現一個專為性用途設計的逼真兒童玩偶，且雙手被捆綁。

根據紐約郵報的報導，涉案男子名為愛德華茲（Christian Parmalee Edwards），居住於奧克赫斯特（Oakhurst）。馬德拉縣警察局表示，這項調查始於「全國失蹤與受剝削兒童中心」（NCMEC）的一條預警線索，該中心監測到該地區存在可疑的線上非法內容傳播活動。

警方在本月初對愛德華茲的住所進行突襲搜查，結果令人不寒而慄。除了發現數千份涉及兒童性虐待內容的電子文件外，警探們還搜出了新購買的兒童衣物，以及那個雙手被捆綁的逼真兒童性玩偶。

馬德拉縣警察局的發言人Kate Woertman對此表示深切憂慮，她指出這揭示了嫌犯行為的逐步升級過程——從瀏覽數位圖像，到進行偷拍錄像，最終演變為涉及肢體的實際行為。警方指控愛德華茲不僅持有並傳播非法資料，還秘密錄製了房客處於私密時刻的影像，受害者包括居住在該房屋下層的女性與兒童，因此他面臨了額外的「侵犯隱私」指控。

目前，警方已從這處佔地廣闊的房產中查獲約30台電子設備，正由取證專家進行深入分析。馬德拉縣警察局的警長Tyson Pogue強調，保護無辜者、維護法律尊嚴以及追究違法者的責任依然是首要任務。此案正由警方與加州中部「針對兒童的網路犯罪專案組」協同辦理，官方透露他們仍在繼續搜尋潛在的受害者。

這起案件發生之際，正值網路剝削犯罪整體呈現激增態勢。根據「網路監察基金會（IWF）」的報告，2024年涉及兒童性虐待內容的案件數量創下歷史新高，共計29萬1273起，相當於平均每天接到近800份舉報，這是有記錄以來的最高總數，反映出執法部門面臨的嚴峻挑戰。

涉案男子名為Christian Parmalee Edwards，居住於奧克赫斯...
涉案男子名為Christian Parmalee Edwards，居住於奧克赫斯特（Oakhurst）。（Madera County Sheriff's Office）

加州

上一則

機場排隊長如迷宮 華女苦等4小時安檢仍誤機

延伸閱讀

2華裔詐騙老人7.5萬 被警設局抓現行

2華裔詐騙老人7.5萬 被警設局抓現行
連環殺人案 傳長島建築師將認罪

連環殺人案 傳長島建築師將認罪
涉綁架兩名UCLA女學生 男被捕

涉綁架兩名UCLA女學生 男被捕
拐走9童 廣東人口販子「梅姨」落網 受害家長：很激動

拐走9童 廣東人口販子「梅姨」落網 受害家長：很激動
把生活照變裸照 3少女告馬斯克的xAI

把生活照變裸照 3少女告馬斯克的xAI
生活照被竄改成性愛裸照 3少女幾崩潰控告馬斯克的xAI

生活照被竄改成性愛裸照 3少女幾崩潰控告馬斯克的xAI

熱門新聞

好市多持續降價之際，熟食區同時推出新品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影）

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

2026-03-24 23:47
拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）

救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數

2026-03-26 23:27
美聯航24日宣布將推出全新長途航班座位選項「Relax Row」，該配置可將三個經濟艙座位轉換成類似沙發的平面空間。（美聯航圖片）

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

2026-03-25 02:12
許多南加華人回憶，李昌鈺每次出現都是西裝革履精神奕奕，說話條理清楚積極風趣。圖為李昌鈺數月前出席洛杉磯世界日報活動並做講座。（本報採訪中心╱攝影）

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

2026-03-27 20:30
一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

2026-03-22 14:57
在李昌鈺（左）去世兩周前，鄧洪去亨德森探望老師。（鄧洪提供）

李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務

2026-03-27 18:55

超人氣

更多 >
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
中國研製 全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」上岸

中國研製 全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」上岸
戀上科威特將軍 華女公務員20萬退休金一夜蒸發

戀上科威特將軍 華女公務員20萬退休金一夜蒸發
伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說