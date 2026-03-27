李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

許多南加華人回憶，李昌鈺每次出現都是西裝革履精神奕奕，說話條理清楚積極風趣。圖為李昌鈺數月前出席洛杉磯世界日報活動並做講座。（本報採訪中心╱攝影）

對於南加很多人來說，李昌鈺 不是只存在新聞報導裡的人物，而是與他有見面聊天的美好回憶；大家認為李昌鈺平易近人，對每位談話者都一視同仁。李昌鈺每次出現都是西裝革履精神奕奕，說話條理清楚積極風趣。與李昌鈺相識30多年的友人指出，李昌鈺很早就知道生病，他覺得自己一把年紀，無需浪費太多醫療資源，選用自然療法平靜面對死亡，充分顯示他的豁達。

數周前西來寺主持慧東法師帶著幾名法師專程去亨德森看望李昌鈺，當時李昌鈺精神奕奕，腦子清楚，一點都不像癌症晚期的人。慧東法師表示，星雲大師生前很佩服和尊重李昌鈺，慧東法師3月初去其家中探望，那時李昌鈺身體雖虛弱，但精神很好，回憶起星雲大師很振奮，眼睛發亮，李昌鈺也多次強調自己前世是出家人。

李昌鈺曾送佛光山心保和尚放大鏡作為禮物，說能看清一切真相，且還能防子彈。見面時他喜歡給大家發他的金色鑑證徽章，說起自己以往光輝事蹟卻舉重若輕。星雲大師和李昌鈺是好朋友，西來寺也和李昌鈺關係密切，聽聞李昌鈺去世，西來寺特別為其誦經祈福。

華興保險CEO張國興和李昌鈺相識30多年，他說，交往中看到李昌鈺的正直風趣、平易近人，且善於把複雜事情說簡單。他的好朋友鄧洪當年幫李昌鈺寫書，他時常當「吃瓜群眾」，現場聽李昌鈺把那些冰冷案子講的生動有趣，印象最深刻的一句話，就是「所有東西都是證據說話」。李昌鈺一生經歷豐富，年輕時和媽媽去台灣，因為家庭貧寒去念警察學校，成名後每次演講時常感念媽媽的辛苦，李昌鈺這輩子最孝順和最怕的都是媽媽。李昌鈺很早就知道自己生病，他覺得自己一把年紀，無需浪費太多醫療資源，而是選用自然療法平靜面對死亡，充分顯示他的豁達。生是偶然，死是必然，李昌鈺為華人在美國爭取一席之地，且願意分享和保持謙卑，他的灑脫和人格魅力都值得敬佩和學習。

張國興說，李昌鈺和佛教頗有緣分，尤其是和佛光山淵源很深，他和星雲大師也有多場對話，且時常默默在付出，能幫到就盡量幫。當年佛光山在中國興建大覺寺，期間碰到各種合規問題。大家邀請李昌鈺去當地演講，因為李昌鈺在中國大陸有很多學生。李昌鈺爽快答應，結果從當地市委到中央都知道他來了，都爭相來打招呼，讓當地地方官員知道李昌鈺影響力，因此大覺寺興建得到很多助力，這件事充分體現李昌鈺的無條件付出。

星雲大師外甥、律師劉龍珠回憶日前看望李昌鈺時，李昌鈺拉著他的手捨不得讓他們走，且嘴裡一直說星雲法師，這讓他想起一個時代的結束，心生傷感。他說，李昌鈺時常會把和星雲大師的情誼，轉移到劉龍珠這個外甥身上，李昌鈺一直練習書法，且寫下「星雲耀龍珠」鼓勵劉龍珠繼續往前。

國際佛光會洛杉磯協會會長蔡月琴表示，李昌鈺在西來大學東方哲學管理博士班授課時狀態還不錯，他和佛光會淵源很深，李昌鈺雖行程很忙碌，但每次演講都很會舉例子，談笑風生，不沉悶且帶給人正面能量。

李昌鈺以過往經手的案件為例，表示自己用證據說話。（記者張宏／攝影）

許多南加華人回憶，李昌鈺每次出現都是西裝革履精神奕奕，說話條理清楚積極風趣。圖為李昌鈺數月前出席洛杉磯世界日報活動並做講座。（本報採訪中心╱攝影）

李昌鈺（右）向心保和尚贈送多功能放大鏡作為禮物。（記者張宏／攝影）

李昌鈺一直練習書法，且寫下「星雲耀龍珠」鼓勵劉龍珠繼續往前。 （劉龍珠提供）