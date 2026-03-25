洛杉磯6餐廳新入選米其林指南 包括一家華埠隱藏中餐廳

這家名為Corridor 109的洛杉磯餐廳，是新登「加州米其林指南」12家榮譽餐廳之一，主打日式生魚片，圖為該餐廳的一道生魚片美食。（Corridor 109官網）

米其林25日公布「加州米其林指南」（California Michelin Guide）的新入選名單，共12家州內餐廳上榜，六家來自洛杉磯 ，其中一家為隱藏在洛杉磯華埠 的中餐館。

米其林指南是餐飲業界的權威評選榜單，入選為米其林餐廳的被視為高品質食肆。NBC Los Angeles電視台報導「加州米其林指南」的最新名單，其中來自洛杉磯的最多，占了六家餐廳，另外六家則分別位於蒙洛公園市（Menlo Park）、蒙特西托（Montecito）和舊金山。

以下是新上榜的六家在2026年3月贏得評審團青睞的洛杉磯餐廳：

1.Corridor 109：位於梅爾羅斯山（Melrose Hill）北西部大道（North Western Avenue）的細小餐廳，隱藏在109酒吧（Bar 109）的一扇門後，擁有一個私密的11座吧檯，主打日式生魚片。

2.Firstborn：位於華埠的融合中式與美式餐廳，去年3月在北百老匯大街開幕。老闆兼主廚Anthony Wang推出的全新套餐售價68美元。米其林指南稱讚其用餐環境「溫馨舒適」，廚房「井然有序」。

3.Lapaba：剛於今年2月開幕的義大利麵吧，位於韓國城（Koreatown）西南大街（South Western Avenue），提供融合韓式風味的義大利菜餚。

4.Little Fish Melrose Hill：這餐廳最初在回聲公園（Echo Park）的達達市場（Dada Market）只設窗口檔攤，去年12月在梅爾羅斯大街（Melrose Avenue）開業，成為全方位服務的堂食餐廳，主打西海岸風味海鮮。米其林評價其菜單「製作精良，調味和技法嫻熟，充分尊重食材」。

5.Lugya'h by Poncho's Tlayudas：位於洛杉磯西傑斐遜大道（West Jefferson Boulevard）上的Maydan Market 內，休閒風格，主打墨西哥瓦哈卡區域美食（Oaxacan cuisine），尤其是主廚 Alfonso Martinez的招牌菜──瓦哈卡薄餅（tlayudas）。

6.Zira Uzbek Kitchen：位於費爾法克斯區（Fairfax District）梅爾羅斯大道，2024年11月開幕，並自詡為「洛杉磯唯一一家正宗的烏茲別克餐廳」。米其林指南稱讚其環境氣氛令人喜愛，瓷磚地板、淺色灰泥牆面和飾以織物與靠墊的木製家具，裝潢完美。