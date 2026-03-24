開車車燈晃眼問題加重 女性長者「晚上都不敢開車」
「因為汽車燈光太強，我晚上都不敢開車」，這是一名華人女性因車燈眩光（因刺眼產生不適或視覺障礙。）引發的開車困境。AAA最新調查顯示，車燈眩光正成為美國駕駛人日益關注的安全問題。美國汽車協會（AAA）調查指出，約六成駕駛表示在夜間行車時曾受到車燈眩光影響，其中近四分之三認為，該問題在過去十年間明顯惡化。
南加州亞凱迪亞華人Linda李晚上基本不出去，除非坐別人的車。晚上開車對她最大的困擾是車燈眩光，她說，她上了年紀後晚上開車本來夜視能力就變弱，最可怕的是現在很多車車燈太亮且車身比較高，晚上對面車子車燈時常晃得她看不清路或不得不側過頭開車，這讓她感到緊張害怕。
這不是Linda一個人的困擾，自從汽車製造商開始採用更明亮的氙氣高強度氣體放電（HID）頭燈，取代傳統鹵素燈泡以來，這個問題就一直存在。到了2010年代，業界轉向LED與自適應頭燈，宣稱光束可更精準集中，但AAA最近調查顯示車頭燈眩光問題如今可能比過去更嚴重。
調查分析指出，眩光問題的加劇與多項因素有關，包括新型車燈技術普及及休旅車（SUV）與皮卡等高車身車輛增加，使燈光照射角度更易影響對向車輛駕駛視線。多達92%受訪者表示，對向來車的車頭燈是造成眩光的主要來源，另有約三分之一駕駛反映，後視鏡及側視鏡反射的燈光同樣造成困擾。
AAA汽車工程與研究總監Greg Brannon表示，新的LED照明系統在道路上投射出指數級更強光線，且更接近截止線（cut-off line），截止線是指近光燈必須控制在其下方，以避免對對向駕駛造成眩光的界線。「因此，只要路面不是完全平坦，駕駛就可能直接看到光束中最亮的部分。」
此外，如改裝後的頭燈沒有正確校準，輕微碰撞也可能導致頭燈角度偏移。車輛加裝懸吊升高套件（尤其是卡車和SUV）若未重新調整頭燈，也會對對向來車造成更強眩光。這對於車身較低的跑車、小型車與轎車駕駛者來說尤其困擾。
在不同族群方面，配戴有度數眼鏡的駕駛更易受到眩光影響，比例達70%，高於未配戴者的56%。女性駕駛反映眩光問題的比例（70%）亦高於男性（57%）。此外，皮卡車駕駛對眩光的感受相對較低，僅41%表示受到影響。調查同時指出，年齡與身高並未對眩光感受產生顯著影響。
有汽車因眩光問題被召回，福特汽車3月初召回3萬5772輛2025至2026款Explorer SUV，問題涉及「動態轉向照明系統」，問題在於前燈控制模組的軟體校準錯誤，導致右側車頭燈在車輛轉彎時，會朝與轉向相反的方向偏轉，而轉向不正確車頭燈可能會導致其他駕駛員眩光增加，增加碰撞風險。
不過已有自適應遠光燈系統應用在部分車輛上，該系統能自動關閉遠光燈，甚至在偵測到對向來車時，將強光避開對方車輛。車輛安全技術也持續進步，最新測試顯示，夜間行人自動緊急煞車系統的表現已有顯著提升，從2019年幾乎無法避免碰撞，到2025年已能在60%情況下成功避免事故。 AAA呼籲駕駛者提高警覺，採取適當措施降低眩光影響，包括保持車頭燈清潔與正常運作、避免直視對向車燈，及定期進行車燈檢查與角度調整確保夜間行車安全。
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