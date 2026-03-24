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不付小費服務會變差？越來越多餐廳不收小費引業者憂慮

洛杉磯訊
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免小費制度提升價格透明度，但業界憂恐衝擊員工收入與服務品質。（pexel示意圖）
免小費制度提升價格透明度，但業界憂恐衝擊員工收入與服務品質。（pexel示意圖）

隨著餐飲業面臨消費者對小費文化的強烈反彈，美國部分餐廳業者開始試行「無小費」經營模式，將人力成本直接納入菜單定價，但此舉也引發業界對服務品質下滑及員工收入的爭議。

據fox11電視台報導，舊金山餐廳La Cigale主廚兼老闆馬吉多（Joseph Magidow）表示，現行小費制度讓消費者在用餐後收到帳單時，往往因隱藏費用與強制服務費而感到不滿，他的餐廳改採全包式定價，目的是提供更透明的消費體驗，讓顧客不再有「不愉快的驚喜」。馬吉多指出，傳統小費制度對員工而言充滿不確定性，以固定時薪取代小費後，員工不必再擔心每月的小費收入能否支付房租，收入較以往穩定。

然而，德州弗里斯科（Frisco）多家餐廳業主希姆斯（Derek Simms）持不同看法。他表示，在傳統制度下，服務生時薪可達40至60美元，而「無小費」模式若要求餐廳將所有員工薪資提升至每小時15或20美元，餐廳利潤將被侵蝕殆盡，最終恐面臨倒閉。他並警告，加州採行此模式的餐廳，服務水準將大幅下滑。

美國餐廳協會（National Restaurant Association）會長科斯莫（Michelle Korsmo）引述研究數據指出，有小費的服務生時薪中位數達27美元，這樣的收入潛力正是許多人選擇餐飲業作為職業的主因。她強調，業者與員工多年來共同維護小費制度，因為這套制度對服務生確實有利。

佛羅里達州朱彼特（Jupiter）一家餐廳業主帕梅利（Vicki Parmelee）則認為，取消小費將削弱服務生的工作動力，使其失去提供優質服務的誘因，她表示對此模式興趣缺缺，也不相信服務生會歡迎這樣的改變。

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