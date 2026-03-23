ICE進駐多地機場 紐約旅客苦等3小時 LAX暫無明顯影響

隨著國土安全部（DHS）持續停擺，數千名運輸安全管理局（TSA）人員被迫在無薪狀態下工作，進而影響人力調度。洛杉磯國際機場（LAX），目前整體運作仍維持穩定。（自LAX官網）

隨著國土安全部（DHS）持續停擺，數千名運輸安全管理局（TSA）人員被迫在無薪狀態下工作，進而影響人力調度。受此衝擊，紐約地區三大機場近日出現安檢排隊時間大幅延長的情況，甚至有旅客因此錯過航班。相較之下，同樣為高運量樞紐的洛杉磯國際機場（LAX），目前整體運作仍維持穩定。

儘管全美多個機場因人手不足出現延誤壓力，洛杉磯國際機場表示，目前安檢等候時間仍大致維持正常水準，短期內也沒有調整營運或人力配置的計畫。不過，未來情勢仍存在變數，包括ICE 實際進駐的完整機場名單、各地派遣規模，以及支援行動持續時間，仍須視政府停擺進展與TSA人力狀況而定。

移民及海關執法局（ICE）人員正陸續進駐全美約13個主要機場，包括亞特蘭大、紐約甘迺迪（JFK）、紐瓦克、鳳凰城及紐奧良等地，協助應對運輸安全管理局（TSA）人力短缺問題。不過，相關單位尚未公布完整部署名單。此次行動定位為支援性質，並非取代TSA既有職責。

負責邊境事務的官員Tom Homan指出，ICE人員主要負責不需專業安檢訓練的工作，如維持秩序、監控出入口及協助人流管理，讓TSA人員能專注於X光檢查等核心安全任務。他強調，ICE並未參與乘客安檢或操作相關設備。

整體而言，此次人力調度反映出全國機場系統承受的壓力持續升高。約5萬名TSA人員在無薪狀態下工作，導致缺勤率上升，進而影響安檢效率與整體運作表現。相關單位表示，未來ICE支援行動可能進一步擴大，並將持續觀察人力與運作狀況，以評估是否需要採取更多因應措施。

此次人力緊張的主要原因在於聯邦政府部分關閉。隨著國土安全部停擺進入第二個月，已有超過400名TSA人員離職，另有數千人因請假或缺勤未到班，導致多個主要機場出現安檢排隊時間延長、甚至一度達三小時的情況。

在此背景下，川普政府已派遣移民及海關執法局（ICE）人員前往超過十幾個機場，包括洛杉磯國際機場（LAX）與亞特蘭大機場等地，協助處理人流管控與出口看守等非專業性安檢相關任務。

儘管官方原先將此舉定位為支援安檢人力不足的臨時措施，但美國總統川普在社群媒體上表示，這些人員也可能執行移民執法工作。