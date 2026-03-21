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南加學區與中國精英學校合作 審計揭多項違規

河濱訊
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南加州瓦爾沃德學區與中國一所菁英國際學校「飛馬加州學校」（Pegasus California School）的合作計畫近日受到河濱縣教育局委託審計調查。結果顯示該合作項目涉嫌非法發放文憑、利益輸送、管理疏漏以及潛在違法行為。（取自沃爾沃德學區官網）
南加州瓦爾沃德學區與中國一所菁英國際學校「飛馬加州學校」（Pegasus California School）的合作計畫近日受到河濱縣教育局委託審計調查。結果顯示該合作項目涉嫌非法發放文憑、利益輸送、管理疏漏以及潛在違法行為。（取自沃爾沃德學區官網）

加州河濱縣瓦爾沃德學區（Val Verde Unified School District）與中國一所菁英國際學校「飛馬加州學校」（Pegasus California School）的合作計畫，近日受河濱縣教育局委託審計調查。結果顯示該合作項目涉嫌非法發放文憑、利益輸送、管理疏漏以及其他潛在的違法行為。

The Press-Enterprise報導，審計報告指出，位於中國山東省青島市的菁英學校自稱提供「加州式教育」，聘用具加州教師資格教師，並承諾為學生提供升入美國頂尖大學的途徑。飛馬開校當年，瓦爾沃德學區批准與該校建立「姊妹學校」關係。學區又啟動一項試點計畫，允許向符合學區要求的飛馬學生頒發高中畢業證書。然而，審計發現，學區頒發的畢業證書並無合法授權，「未找到任何證據顯示飛馬學生完成所有課程要求及能力標準」。報告指出，飛馬課程監督不足，部分教師無加州資格，反映學區內部控制存在明顯缺失。

報告追溯飛馬學校創立於2013年，由華商Steven Ma與前加州教育部官員David Long、前州公共教育總監Tom Torlakson及前瓦爾沃德學區總監Michael McCormick等合作籌建。成立前，瓦爾沃德學區已與David Long的顧問公司DLA保持長期合作，2009年至2020年間支付約120萬美元顧問費。2014年，Tom Torlakson與青島市市長簽署合作協議。2017年，他更將Steven Ma與David Long任命為州級「國際教育聯絡人」，協助推動飛馬國際教育計畫。

審計報告指出，多名官員與飛馬之間或存在利益輸送。David Long曾擔任飛馬董事會主席及校長，協助招募教師並向大學推廣該計畫。Tom Torlakson與Michael McCormick則可能接受免費差旅與住宿，並收受捐款或顧問費。部分學區員工在飛馬工作期間享有免費住房、薪資與福利，返回學區後還可獲加薪。其他受益人包括總監助理Garrick Owen及其妻子，兩人2017年簽約飛馬，分別擔任校長與科學教師，而Garrick Owen當時仍兼任學區教育服務協調員，存在潛在利益衝突。

審計引用Business Insider報導指出，飛馬學校保證學生可進入美國百大大學（排名前100），瓦爾沃德學區卻在缺乏合法授權下向飛馬學生頒發高中畢業證書，並質疑學區資金是否被不當使用於飛馬計畫。

David Long反駁審計報告。他表示，文憑計畫經州教育總監書面批准，並由律師審核，學區董事會在整個過程中採取負責任的行動。他指出，從飛馬取得的報酬，皆為合法顧問費，用於在美國及中國的工作，並強調該計畫帶來的教育益處，包括學生交流及採用加州課程。「這個計畫是合乎倫理、經充分審核且成功的教育項目。」他還質疑審計對其顧問公司支付的描述有誤，強調其中部分款項是支付給員工薪資。他稱，審計報告提及他在8至9年間收取120萬美元，卻未提及其中五名員工薪資已包含在內。

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