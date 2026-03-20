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台裔鞋王8.5億遺產分配再生變 要驗神秘遺囑真偽

台裔鞋王8.5億遺產分配再生變 律師要驗神秘遺囑真偽

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已故拉斯維加斯創業家、Zappos創辦人謝家華（Tony Hsieh）身後留下的資產估計高達8億5000萬美元。（美聯社）
已故拉斯維加斯創業家、Zappos創辦人謝家華（Tony Hsieh）身後留下的資產估計高達8億5000萬美元。（美聯社）

8 News Now電視台報導，已故台裔網路「鞋王」謝家華(Tony Hsieh)留下的數億遺產，其家人和目睹他生前陷入酗酒與吸毒困境的追隨者，四年來持續在法庭爭奪他的龐大遺產。原以為一份突然出現的「神秘遺囑」，能解開如何分配之謎，但實際情況，恐更加複雜。其遺產法律團隊，近日向拉斯維加斯法院提出申請，要求針對一份疑似造假的遺囑進行鑑識測試，以釐清其真實性。

謝家華於2020年11月在康乃狄克州的一場民宅火災中喪生，享年46歲。由於謝家華身後留下的資產估計高達8億5000萬美元，自其逝世後，多名人士相繼提出債權申報與訴訟。

謝家華去世時原被認定未留遺囑，然而去年一份聲稱為其遺囑的文件被寄往拉斯維加斯法院。令人懷疑的是，自該文件提交以來，遺囑中提到的任何受益人皆未現身核實身分；據8 News Now調查團隊發現，目前尚無證據顯示遺囑上的任何簽署人真實存在。

在20日提交的法庭的文件中，遺產律師引述全國知名偽造文件鑑定專家史都華（Larry Stewart）的調查結果，指出該遺囑上的簽名與謝家華本人不符。

謝家華的父親、同時也是遺產共同管理人的謝傳剛（Richard Hsieh）正請求法院准許進行更深入的「半破壞性」測試。律師在文件中解釋：「此類鑑識測試並非真正『毀壞』文件，而是擷取極小量的墨水與紙張樣本，大小僅約列印出來的句點或針孔規模。」

透過此項檢查，律師能評估簽名墨水的製造商、生產日期以及墨水在紙張上停留的時間。該份標註日期為2015年3月的遺囑是在去年3月寄達法院，若鑑定發現墨水的生產日期晚於2015年，即可證實該文件為偽造。

目前此案面臨人事變動，原先負責謝家華遺產案件的法官已於2月退休。新任法官預計將在4月28日針對是否准許鑑定舉行聽證會。

謝家華的遺產律師多次在訴狀中強調，謝在去世前的幾年與幾個月內，身心狀況已不具備簽署契約的法律行為能力。

目前，謝家華的遺產管理團隊已同步請求州最高法院介入這場遺囑爭議，案件仍在持續審理中。

華爾街日報報導，謝家華生命最後一年為心理健康疾病所苦，有藥物、酗酒成癮等問題，猶他州公園市(Park City)豪宅牆上貼著數千張便條紙，寫著價值數百萬元的各種創意與房地產投資計畫。

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謝家華 遺產

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