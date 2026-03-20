中東槍砲一響 旅行先被大割肉

受中東戰爭油價上漲的影響，在這個暑假旅行無疑將是更昂貴的支出。（記者張宏／攝影）

中東爆發戰爭，槍砲一響，美國民眾旅遊支出大割肉。中東戰爭引發的油價 上漲導致航空業漲價潮，亞太地區的航空公司首當其衝，南加華人常搭乘的國泰、長榮 和華航等航空公司均不同幅度上漲燃油附加費和訂位服務費。其中，國泰燃油附加費漲幅為一倍。

燃油通常是航空公司第二大支出，占總成本20%到30%，因此油價突然上漲對其影響顯著。據觀察，截至目前，大部分票價上漲和燃油附加費都來自亞太地區的航空公司，如果高昂航空燃油價格持續，將會有更多航空公司效仿，尤其是那些沒有進行燃油對沖避險的航空公司。

中國大陸的航空公司如國航、東方航空和南方航空尚未全面官宣調整美國線燃油附加費，「近期將上調」已是高度共識。國泰長程線航空18日燃油附加費已調至1164港幣（約149美元），漲幅為一倍。台灣三家航空長榮航空、中華航空和星宇航空都已增加訂位服務費。 長榮和華航18日起每航段調至28美元；星宇4月1日起調至30美元。機票 業者Jay嚴表示，最近天天收到航空公司郵件說要漲價，主要是因為油價上漲，長榮航空北美地區已確定從3月18日美國到台灣航線燃油附加費漲到120美元。

中華航空銷售經理李宜真表示，華航18日開始訂位服務費已漲3美元，燃油附加費漲至108美元，預計27日左右會再漲一波燃油附加費，預計也會到120美元，建議剛需出行的旅客儘早下手，目前華航北美地區新一輪優惠要到母親節才有。

法國航空荷航集團（KLM Group）表示，長途航班來回經濟艙票價可能會上漲約50歐元（約57美元）。印度航空也宣布18日起對部分航線徵收燃油附加費，所有飛往歐洲、北美和澳洲機票燃油附加費將增加50美元。

航空公司可增加或提高燃油附加費來消化油價，這是美國以外的航空公司常見的一種額外費用，會在基本機票價格之外另行收取。美國主要航空公司並不會單獨收取燃油附加費，但會將燃油成本計入機票總價中，但這意味著任何價格上漲更有可能體現在旅客需要支付更高基礎票價上。

華人機票業者「北美票帝」表示，機票價格上漲是油價帶動的正常市場波動，目前上漲已經開始，除非油價下跌，否則剛需出行就只能承受。最好的辦法就是確定行程，購買符合心理價位的機票。計畫夏季旅行的旅客可透過提前預訂機票而不是等待最後一刻的特價機票來減輕機票價格上漲的影響，儘早鎖定機票價格，尤其是有靈活預訂選項（允許更改）的情況下，有助於在航空公司進一步調整價格之前鎖定更低的價格。