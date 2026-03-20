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聖蓋博市燈會╱MI R&B Collective演奏青春記憶

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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MI R&B Collective樂隊主唱羅詠欣。（曹晉瑋提供）
MI R&B Collective樂隊主唱羅詠欣。（曹晉瑋提供）

由世界日報洛杉磯社主辦的「2026聖蓋博市燈會」，將於3月21日至22日隆重登場。屆時，MI R&B Collective樂隊將帶來精彩演出。

這是一支由就讀於洛杉磯Musicians Institute的華語音樂人組成的演出團體。團員們在校園中相識，因對R&B、靈魂樂（Soul）以及華語流行音樂的共同熱愛而聚在一起。除了課堂上的音樂交流之外，大家平時也經常在練習室或錄音室即興合奏（jam session），從分享彼此喜愛的音樂開始，逐漸發展出屬於這個團隊獨特的聲音與默契。

團員包括主唱羅詠欣（Winnie Luo）、鍵盤手曹晉瑋（Will Tsao）、吉他手周易辰（Arthur Chou）、鍵盤與貝斯手鄺嘉維（Karvy Kuong），以及鼓手柯致翔（Sean Ko）。成員來自不同的華語文化背景，因音樂而相遇。每位成員都擁有各自的音樂養成與演奏風格，從R&B、新靈魂樂（Neo Soul）到爵士（Jazz）與流行音樂（Pop）的元素，透過合作與即興演奏自然融合，形成豐富且充滿律動感（groove）的整體聲響。

MI R&B Collective的音樂靈感，很大一部分來自團員們成長過程中所聆聽的華語流行音樂。從上世紀九十年代到2000年代初期，許多帶有R&B風格的華語經典作品，都深深影響他們對旋律與節奏的想像。這些歌曲不僅是大家青春歲月的重要記憶，也成為團隊重新編曲與演繹時的重要靈感來源。透過現場演奏，樂隊嘗試在熟悉的旋律之中加入更多R&B律動、新靈魂樂的和聲，以及即興演奏的元素，讓經典歌曲呈現出新的層次與質感。

在舞台表演中，MI R&B Collective不僅追求演奏的精準度，也重視樂手之間的互動與即興交流。每一場演出都可能因為不同的節奏感、獨奏段落（solo）或現場氛圍而碰撞出新的火花。對團員們而言，MI R&B Collective不只是一個表演團體，更是一群因音樂而相遇、彼此激發靈感與創意的朋友。

MI R&B Collective樂隊鍵盤手曹晉瑋。（曹晉瑋提供）
MI R&B Collective樂隊鍵盤手曹晉瑋。（曹晉瑋提供）

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