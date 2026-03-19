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曾35次被捕 他剛出獄又作案 賭城警槓法官：受夠了

拉斯維加斯訊
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拉斯維加斯大都會警局（Metro）再次逮捕一名已有35次前科慣犯，提出27項新重罪指控。（取自拉斯維加斯大都會警局）
拉斯維加斯大都會警局（Metro）再次逮捕一名已有35次前科慣犯，提出27項新重罪指控。（取自拉斯維加斯大都會警局）

據8 News Now電視台報導，拉斯維加斯大都會警局（Metro）18日再次逮捕已有35次前科的慣犯洛佩茲（Joshua Sanchez-Lopez）。此前數周，當地法官下令將其釋放並納入電子監控計畫，此舉引發警局不滿。甚至連警局長都直言：「我已經受夠了！」

洛佩茲是已被定罪的重罪犯，最近一次入獄是因毒品及非自願過失殺人罪；該案仍在審理中，洛佩茲以2萬5000美元保釋金交保候審，並進入電子監控計畫。

電子監控計畫計劃允許被告離開監獄，但須佩戴電子腳鐐；該計劃有不同等級，警方對其的監管等級也不同。法官對洛佩茲的等級是「高」，警局通常將之視為居家監禁。

警方提交給內華達州最高法院的文件指出，他累計有35次被捕紀錄。警方表示，18日第36次被捕時，洛佩茲身上查獲偷開郵箱的鑰匙、偽造身分證與信用卡，以及冰毒。警方指出，此次逮捕源於居民報警，指有人在公寓社區翻找信箱，警方隨後將其攔截逮捕。

警方指出，調查過程中，警探查獲多件不屬於洛佩茲的郵件，並在其住處發現疑似詐騙作業的文件及毒品。警局長Kevin McMahill就此案向法院抱怨，他表示：「當法院要求將這些人放入電子監控（而不是關押）時，根本無法有效監管他們。我已經受夠了。」

根據法庭紀錄，洛佩茲面臨27項新的重罪指控，包括未經持卡人同意取得或持有信用卡或借記卡、郵件盜竊以及虐待兒童等。警方指出，他過去接受電子監控期間，多次違反規定且行為持續升級，甚至涉高速逃逸及對警員持槍威脅等。

18日洛佩茲被捕後，代表警局的律師已向法院提出申請（petition），拒絕再將這名慣犯納入電子監控計畫，理由包括曾被簽發法庭拘票、未按時出庭及違反監控計畫規定等。警局局長Kevin McMahill表示，洛佩茲是嚴重的累犯，不應該在案件審理期間出獄。

洛佩茲的公辯律師P. David Westbrook指出，決定被告是否在庭審期間獲釋及釋放的條件，是法官職責，警方提出的申請是錯誤的。前克拉克縣（Clark）地方檢察官、大都會警員工會律師David Roger則認為，根據內華達州法，警長有權將電子監控計畫，以類似拘留的方式執行。

目前尚不清楚內華達州最高法院何時會審理該申請。

已有35次前科的慣犯洛佩茲（Joshua Sanchez-Lopez）18日再次...
已有35次前科的慣犯洛佩茲（Joshua Sanchez-Lopez）18日再次被逮捕。（取自拉斯維加斯大都會警局）

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