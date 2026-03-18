車輛後視鏡流行戴塑套 竟對預防…有奇效

洛杉磯一處停車場內，多輛車後視鏡以塑膠袋覆蓋。隨著南加州鳥類活動頻繁，愈來愈多車主採取此類方式，降低鏡面反射，避免引發鳥類誤判而啄擊車輛。（記者張庭瑜／攝影）

近期走在南加州街頭，不難發現愈來愈多停放車輛的後視鏡上綁著塑膠袋，從住宅區到商業區皆可見其蹤影。這個看似隨意的小動作，正逐漸成為一種常見現象，也引發不少民眾好奇，其背後究竟有何原因。

在各種說法中，「防止鳥類干擾」被認為是主要原因之一。由於車輛後視鏡具高度反光效果，容易讓鳥類誤以為鏡中影像是入侵領域的同類，進而出現啄食、撞擊甚至反覆攻擊的行為。尤其在春季繁殖期間，部分鳥類領域意識增強，對鏡中影像的反應更加敏感，使後視鏡成為常見的攻擊目標。有關鳥類行為的觀察研究亦支持這一說法。美國與英國相關鳥類保育團體指出，啄木鳥等鳥類常將鏡中倒影視為競爭對手，在繁殖季荷爾蒙上升時，更容易出現持續性攻擊行為。

根據美聯社2025年4月報導，麻州洛克波特（Rockport）曾出現冠斑啄木鳥在繁殖季期間誤將車輛倒影視為對手，接連破壞逾20面後視鏡的情況。當地居民隨後以塑膠袋或布料覆蓋鏡面，作為簡單有效的防護措施。

此外，南加州部分地區長期有野生孔雀出沒，特別是在聖蓋博谷一帶，孔雀啄車的情況並不罕見。由於孔雀對反光極為敏感，車輛後視鏡與光亮車身常成為牠們「對峙」的對象。亞凱迪亞 居民張小姐分享，曾在洗車後因紅色車體過於光亮，吸引孔雀靠近並持續啄擊車身，「當時車剛洗完很亮，孔雀一直對著車身啄，看起來像是在和自己的影子對峙，甚至持續好一段時間，讓人感到困擾。」類似情況也曾出現在其他地區。根據CBS新聞台報導，加拿大卑詩省（British Columbia）居民也曾分享，野生孔雀因車身反射影像而刮傷整輛車，自此之後停車時會刻意遮擋反光面，以避免再次發生。

為降低反光、避免吸引鳥類注意，不少車主選擇以塑膠袋覆蓋後視鏡，藉此減少鏡面反射帶來的干擾。此類做法在鄰近公園、樹林或鳥類活動頻繁的地區尤為常見，並逐漸在社區間形成一種默契式的防護方式。不少居民表示，近來在社區停車場中，已有愈來愈多車主採取類似措施。