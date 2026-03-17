業者任200遺體腐爛用假骨灰矇混家屬 華裔法官下重手

殯儀館多年來放任遺體在室溫下腐爛，業者日前被判處聯邦18年刑期。圖為受害者家屬。（美聯社）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，科羅拉多州殯儀館Return to Nature Funeral Home業者霍爾福德（Carie Hallford），因與前夫喬恩（Jon Hallford）合謀在室溫下藏匿近200具遺體並任由其腐爛，並向家屬提供假骨灰，被判欺騙顧客、騙取聯邦政府近90萬美元疫情期間援助資金相關罪名，16日遭聯邦法院判處18年刑期。她先前已對一項「共謀電信詐欺罪」認罪，最高面臨20年刑期。

檢方指出，霍爾福德與前夫向多個家庭收取約13萬美元喪葬服務費，包括火化，但實際上卻將裝滿水泥混合物的骨灰罈交給家屬。調查人員甚至發現在至少兩起案中被安葬錯誤的遺體。

霍爾福德在庭上請求法官從輕量刑，表示在與喬恩的婚姻中長期受到虐待與操控，經營殯儀館期間「變成另一個人」。她向聯邦地區法官王妮娜（Nina Y. Wang，譯音）及受害者公開道歉。

由於霍爾福德並無犯罪記錄，聯邦量刑指引建議最高八年刑期。不過檢方主張，她利用家屬喪親之痛牟利，要求法官依認罪協議的最高建議刑期判處15年。王妮娜表示，她審閱兩人之間約4000則簡訊，內容顯示喬恩經常辱罵與貶低霍爾福德，然這些遭遇不能成為欺騙喪家理由。

自2023年警方在科羅拉多州彭羅斯（Penrose）一棟作為停屍間建築物內發現大量遺體以來，許多將親人最後一程托付給霍爾福德夫婦的家庭，至今仍飽受愧疚、惡夢與恐慌等心理創傷。當時被發現遺體的數量多達近200具，現場充滿昆蟲與蛆，還放置裝滲出屍水的水桶。

當天法庭上，霍爾福德聆聽受害者發言時幾無反應。受害者甘農（Elizabeth Gannon）表示，2022年至2023年將雙親身後事託付給這對夫妻，如今承受持續性創傷，「她明知喬恩對遺體的處理方式，卻仍收走我們的錢與逝去的親人。」另一名受害者斯梅斯爾（Erin Smelser）與姐妹卡斯蒂略（Caitlin Castillo）表示，調查人員約一個月前才透過DNA確認，母親的遺體也在遭棄遺體中，近期才真正將母親火化安葬。她在庭上說，「我們不該在今天還要重新學習如何再次哀悼她。」

檢方指出，要求加重霍爾福德刑期另一原因，是這對前夫妻打著提供「綠色葬禮」（Green burials，即不進行防腐處理）名義營業，卻將疫情期間取得的小企業貸款用於奢華消費，包括購車、投資加密貨幣、購買古馳（Gucci）與Tiffany & Co.等精品與雷射體雕療程，而非用於殯葬服務。

霍爾福德辯護律師梅利赫希克（Robert Charles Melihercik）表示，霍爾福德行為出於「恐懼與嚴重焦慮」，前夫曾利用典型家暴手段操控她，包括威脅自殺及威脅殺害她。喬恩的律師拒絕對虐待指控發表評論。霍爾福德稱，她曾建議丈夫用政府補助款購買火化設備，但過於害怕對方不敢強求。

除聯邦罪行，霍爾福德亦面臨州法相關指控，預計下月宣判，恐被判處25年至35年刑期。去年12月，兩人已在州法院對近200項「虐待遺體」罪名認罪。依認罪協議，州與聯邦案件刑期將同時進行。喬恩已在聯邦案件中被判20年，州案判處40年刑期。