經典賽／握手事件落幕 拉里強調「沒有恩怨」

2026年世界棒球經典賽 小組賽出現場外插曲。在3月9日美國對墨西哥 的比賽中，一個短短幾秒鐘的「握手事件」意外引爆話題。效力同一支大聯盟球隊的兩名隊友，墨西哥外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）與美國捕手拉里（Cal Raleigh）因為一次未完成的打招呼動作，引發一段充滿火氣的賽後發言，也讓這段畫面在網路上迅速瘋傳。

事情發生在美國隊對上墨西哥隊的比賽中。當時阿羅薩雷納準備上場打擊，他在踏進打擊區前，向蹲在本壘後方的拉里伸出手，似乎想打個招呼。然而拉里並沒有回應這個握手動作，讓阿羅薩雷納一度「被晾在空中」。這個略顯尷尬的畫面被轉播鏡頭捕捉，也很快在社群媒體上流傳開來。

兩人其實並不是陌生人，而是西雅圖 水手隊的隊友。自從阿羅薩雷納在2024年被交易到水手後，兩人便在同一個休息室並肩作戰，因此這個畫面才更顯得耐人尋味。平時在大聯盟同隊的球員，到了國際賽卻站在不同國家陣營，這種微妙關係也讓整起事件更具話題性。

比賽結束後，阿羅薩雷納在接受墨西哥媒體訪問時火氣十足，不僅用西班牙語表達不滿，甚至還夾雜英語與粗口，讓整件事情迅速在棒球圈發酵。他提到自己前幾天才在飯店碰到拉里的父母，當時還熱情打招呼、擁抱，但沒想到在球場上想和對方握手卻被忽視，讓他感到相當不爽。他甚至用帶有情緒的字眼批評對方的態度，直言這樣的反應讓人難以理解。

阿羅薩雷納的發言很快被轉傳，讓這段原本只是短短幾秒的球場畫面瞬間成為討論焦點。不少球迷認為這是國際賽競爭氣氛下的小插曲，也有人覺得既然兩人是隊友，或許只是單純誤會。

面對外界關注，拉里隔天很快出面降溫。他表示自己與阿羅薩雷納之間其實沒有任何嫌隙，強調「完全沒有恩怨」。拉里解釋，當時自己正在專注於配球與比賽節奏，並沒有注意到對方伸手的動作，更不是刻意冷落隊友。

拉里也透露，在事情被放大之後，他已經主動聯絡阿羅薩雷納解釋情況，兩人很快就把話說開。他甚至形容阿羅薩雷納是「像兄弟一樣的隊友」，並表示等到經典賽結束、回到西雅圖後，兩人仍會像往常一樣並肩作戰。

對於這起插曲，美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）也表示，球隊並沒有任何禁止球員與對手互動的規定。他認為這類情況更多是來自比賽中的情緒與專注程度。經典賽對各國球員而言意義重大，球員往往會把競爭心態拉到最高，因此才可能出現這樣的小摩擦。

事實上，在高強度的國際賽事中，類似情況並不少見。當球員代表國家出戰時，平時在大聯盟的隊友情誼往往會暫時被擺在一旁，取而代之的是為國家爭勝的強烈競爭心態。拉里也坦言，當時自己唯一的想法就是幫助美國隊贏球，而不是與對手寒暄。

儘管賽後一度看似火藥味十足，但隨著雙方已經私下溝通，這場「握手風波」很可能只是短暫的情緒宣洩。等到經典賽結束後，兩人仍將在水手隊同一個休息室並肩作戰，這段小插曲或許也只會成為球迷茶餘飯後的一段趣談。