南加這個華人城市 被評為全美最適合搬家養孩子的地方

南加州橙縣爾灣市被認為是全美最適合養孩子的城市。圖為爾灣市一處住宅區。（示意圖取自Pexels）

對於正在考慮搬家的家庭來說，新數據顯示美國最適合養育子女的城市，可能會有參考價值。南加富裕的華人聚居區爾灣，在此次評選中位居全美榜首，該市在公立學校 、健康安全以及公園品質等方面均名列前茅。此外， 加州聖地牙哥、舊金山 也入選前五名。

據Fox等媒體綜合報導，為了評選全美最適合養育子女的城市，搬家公司HireAHelper針對可能影響兒童健康、幸福感與成長發展的城市特徵展開全面研究。排名依據包括城市的公立學校、公園品質、健康安全、以及托兒費用等各方面因素。

該公司綜合考慮以下10項要素，作為評選基礎，其中包括公立學校質量、居民對城市家庭友善度的評價、生活成本、育兒費用、家庭收入中位數、親子娛樂資源、家庭健康與安全、公園品質、對職場父母的便利程度、以及州政府提供的帶薪育嬰假政策等。

數據顯示，爾灣市被評為全美國最適合養育子女的地方。該市在Niche網站的「最佳家庭居住地」和「公立學校」兩項評選中均獲得A+評級，「健康與安全」方面位列第一，「公園」排名第二。近年來，很多富有的華人新移民都搬遷到這個城市，同時也相應抬高當地房價，讓一些渴望在爾灣買房定居的工薪階層家庭難以企及。

除爾灣位居榜首外，全美最適合為養育孩子而移居的熱門城市榜單，依次分別是德州普萊諾（Plano）、加州聖地牙哥、舊金山、華盛頓州西雅圖等，前五名中有三個城市都在加州。

不過，今年早些時候，根據金融分析機構WalletHub發布的一項獨立研究，從全州來看，加州在全美最適合養育子女的州排名中，僅排名第29位。WalletHub從五個層面對全美50個州進行比較，包括家庭娛樂、健康安全、教育與兒童保育、生活成本以及社會經濟狀況等。

麻州（Massachusetts）憑藉穩定的就業保障、低貧困率以及高家庭收入，獲評全美最適合養家的州。此外，麻州的公立教育水平同樣位居全美第一，進一步鞏固其總排名榜首的位置。緊隨其後的是明尼蘇達州 （Minnesota）和北達科他州（North Dakota）。