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好市多這款熱門預製餐盒菜 在美國20多個州緊急召回

洛杉磯訊
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好市多「肉餅搭配馬鈴薯泥與醬汁」（Meatloaf with Mashed Yukon Potatoes and Glaze）可能受到沙門氏菌汙染，已在超過20個州的倉儲店召回。（好市多）
好市多「肉餅搭配馬鈴薯泥與醬汁」（Meatloaf with Mashed Yukon Potatoes and Glaze）可能受到沙門氏菌汙染，已在超過20個州的倉儲店召回。（好市多）

美國連鎖超市好市多（Costco）近日宣布，已在超過20個州的倉儲店召回部分熱門預製餐盒產品。受影響的餐盒為「肉餅搭配馬鈴薯泥與醬汁（Meatloaf with Mashed Yukon Potatoes and Glaze）」，原因是餐盒中的肉餅所使用的一種食材可能染有沙門氏菌污染，已由供應商主動回收。

好市多在官方網站上發布食品安全公告，指出此次召回僅限於2026年3月2日至3月13日期間販售的餐盒，涉及地區包括阿拉巴馬州、亞利桑納州、加州、科羅拉多州、特拉華州、哥倫比亞特區、佛羅里達州、喬治亞州、夏威夷州等20多個州。

好市多呼籲消費者，若曾購買相關餐盒，應立即停止食用，並將餐盒退回任一倉儲店，以獲取全額退款。

雖然目前尚未有任何因召回肉餅餐盒而導致的傷害或疾病通報，但專家提醒，沙門氏菌感染可能會非常嚴重，有時甚至致命。沙門氏菌由細菌引起，美國疾病控制與預防中心（CDC）估計，每年在美國約有135萬例沙門氏菌感染、2萬6500例住院，以及420例死亡。

CDC指出，沙門氏菌感染通常會引起腹瀉、發燒以及腹部絞痛，症狀通常在攝入細菌後6小時至6天之間出現。多數感染者可在4到7天內自行康復，不需額外治療。但對於幼兒、老年人或免疫力較弱的患者，感染可能會更嚴重，甚至需要住院治療。沙門氏菌感染只能透過實驗室檢測糞便、組織或體液來確診。

專家提醒，為避免沙門氏菌感染，消費者應保持良好的食品安全習慣。包括食材徹底煮熟、烹調時避免生熟交叉污染、勤洗手，以及對購買的預製餐盒及加工食品保持警覺。一旦出現腹瀉、發燒或嚴重腹痛等症狀，尤其是高風險族群，應立即就醫。

此次召回也提醒消費者，購買預製食品雖然方便，但仍需留意食品來源與安全警訊。好市多表示，會持續追蹤供應鏈，確保所有販售產品符合食品安全標準，並強調消費者的健康與安全為首要考量方面。

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