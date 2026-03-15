華人團伙僅用這招 南加九旬夫婦318萬金條被騙光

三名華人以假冒政府機構調查為由，從南加一對九旬夫婦手裡騙取了價值318萬8716美元的金條。（示意圖取自Pexels網站）

根據聯邦法院近日解封的一份刑事起訴書顯示，一起針對南加州高齡夫婦的詐騙案件浮出水面。三名華人男子涉嫌在約一年時間內騙走聖地牙哥一對94歲與87歲夫婦價值逾318萬美元的金條，其中兩人已遭聯邦起訴，另一名嫌犯上月在橫越5號高速公路逃跑時遭車輛撞擊身亡。

檢方指出，被起訴的兩名嫌犯分別為35歲、居住洛杉磯縣羅斯密（Rosemead）的李一龍（Yilong Li，音譯），以及33歲、居住內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）的謝景元（Jingyuan Xie，音譯）。兩人目前被控串謀洗錢罪。第三名嫌犯為王宇豪（Yuhao Wang，音譯），他於2月25日在橙縣聖奧諾佛雷（San Onofre）附近逃跑時遭車輛撞擊身亡。

檢方表示，詐騙集團以假冒政府機構調查為由，誘騙受害夫婦將資產轉換為金條交付給他們「保管」。受害者信以為真，在約一年時間內分七次交出金條，總價值達318萬8716美元。此外，兩人還曾向詐騙者匯款近2萬9000美元，並購買第八批價值逾49萬美元的金條，準備再次交付。直到家屬察覺異常並聯絡執法機關，詐騙行動才被揭發。

調查顯示，詐騙始於2025年3月。當時受害婦人接到一通陌生電話，對方聲稱她在沃爾瑪（Walmart）有一筆未授權購物，隨後轉接至自稱「社會安全局監察長辦公室」的人員。騙徒進一步聲稱受害者身分遭盜用並涉及毒品調查，要求夫婦將銀行存款轉換成金條，以防資產遭不法分子盜取。

為增加可信度，詐騙者還向受害者發送偽造文件，包括所謂的保密協議，要求他們不得向他人透露調查內容。部分文件甚至偽造美國最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）及財政部官員的簽名。

加州南區聯邦檢察官葛登（Adam Gordon，音譯）表示：「看到罪犯從80多歲、90多歲的受害者身上偷走數百萬美元尤其令人不安。這些人本應在晚年享有安全與尊嚴。對於透過精密詐騙計畫鎖定老年人的罪犯，我們的辦公室同樣會以高度決心與專業追究責任，尤其是在涉及有組織犯罪網絡時。」

在家屬報警後，聯邦調查局（FBI）與地方執法人員決定設局反制。2月25日，警方指示受害夫婦假裝準備交付第八批金條，並在住宅附近部署監控。

當天警方發現三名男子參與行動，其中兩人駕駛一輛雷克薩斯（Lexus）轎車在附近監視受害者住處，另一人稍後駕車前來取貨。交易按照事先約定的暗號進行，嫌犯接過一個沉重箱子，但箱內實際裝的是書籍而非金條，警方隨即上前逮捕該名取貨男子。

警方隨後追查那輛雷克薩斯，並將相關資訊通報橙縣警局的公路攔截小組。不久後，警員在聖奧諾佛雷附近、加州高速路巡警（CHP）檢查站一帶的5號州際公路攔下該車。

根據調查，兩名男子被要求下車後，其中一名乘客突然逃跑，穿越停車區並橫越北向車道，隨後翻越中央分隔島，最終在南向車道被車輛撞擊身亡。該事故目前仍由加州高速路巡警與橙縣警局共同調查。

橙縣警局發言人表示，當時現場有兩名警員參與攔截行動，警方同時也在調查車內發現的一把槍械，並對整起事件進行行政審查。

檢方指出，李一龍與謝景元疑似參與一個華人地下洗錢網絡，負責替境外詐騙集團收取與轉移詐騙所得。聯邦調查局在其中一名嫌犯手機中還發現其他潛在受害者，其中包括一名亞利桑那州男子，他在類似手法的詐騙中損失超過14萬美元。

檢方表示，案件在持續調查中，不排除有更多涉案人員與受害者。