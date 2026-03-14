百年莊園華人接手 傳奇富豪繼承要求:子孫90天禁菸酒

保存完整的主建築依然屹立百年，鬧市中保持難得寧靜。（記者邵敏╱攝影）

南加百年傳奇歷史建築「梅里特莊園（Merritt Mansion，音譯）」，近日以1100多萬美元的高價上市，現任屋主是華裔家庭。這座宏偉宅邸誕生於上世紀初巴沙迪那黃金年代，當年建造莊園的主人曾在遺囑中留下特別的繼承條件，繼承人必須簽署宣誓書，聲明要在繼承前90天內不吸菸、不飲酒等。

（視頻來源：記者邵敏）

這棟華麗豪宅室內面積超過1萬7000平方呎，昔日占地6英畝多，是巴沙迪那早年「百萬富翁大道」上少數保存至今的歷史宅邸之一，隱身鬧市、綠樹環繞。資料顯示，1905年，富豪梅里特（Hulett Merritt）興建這座莊園並以自己命名，他年僅18歲便憑藉房地產、鐵路與鋼鐵投資成為百萬富翁，是當時極具傳奇色彩的人物。

梅里特曾是美國鋼鐵公司（United States Steel）的重要股東之一，先後擔任128家公司的董事長。他還興建賽車場、資助玫瑰花車遊行，並購入太平洋海岸第一輛外國汽車奔馳轎車；同時成立巴沙迪那汽車俱樂部，推動當地成為全美最具聲望的社區之一。梅里特在這座莊園居住直至1956年去世。據記載，他在遺囑中設下多項特別的繼承條件，例如繼承人需宣誓在繼承前90天不吸菸、不飲酒。至於他為何立下這些規定，如今已無從考證。

建築內處處可見精緻的手工細節。（記者邵敏╱攝影）

雙弧形樓梯散發著昔日豪華氣派。（記者邵敏╱攝影）

梅里特去世後，莊園很快被Herbert Armstrong購得，並在很長一段時間，成為安博瑟學院（Ambassador College）校區的一部分，臥室也被改為教室。其後，這座建築又被用作長者生活中心、婚禮與影視拍攝場地。幾經周轉，2018年，莊園由洛杉磯一個華裔家庭購得，現任屋主在過去七年間對建築進行全面修復，保留原有歷史風格的同時加入現代生活設施，如今重新上市尋找新主人。

這座義大利文藝復興風格的豪宅，隱身綠蔭花園中，占地1.8英畝，共三層樓，設有6間臥室與12間浴室。處處可見精緻的手工細節，雙弧形樓梯、桃花心木地板、外露樑柱天花板、大理石壁爐等，寬敞的餐廳與宴會空間仍散發著昔日豪華氣派。華裔屋主修復後，住宅融入現代設施，廚房配備高端家電，設有娛樂室、家庭劇院、健身房、室內泳池與水療區。漫步其間，彷彿走入百年前的優雅生活，同時也能感受現代居住的舒適。戶外園區有池塘水景、露台、下凹式花園，入口為修復後的鐵製大門與林蔭步道，環境靜謐私密。

百年前，梅里特興建這座莊園時，特別在地下室設置一間大型步入式金庫。有意思的是，一戰期間，金庫並非用來存放珠寶黃金，而是囤積戰時緊缺的糖品。百年過去，金庫至今保存完好，同樣留存下來的，還有當年狩獵歸來後燒烤宴飲的區域。漫步其間，彷彿置身一座歷史博物館，讓人想像主人當年在這裡大宴賓客、觥籌交錯的傳奇生活。

華裔屋主保留歷史風格的同時，加入現代生活設施。（記者邵敏攝影）

建築內處處可見精緻的手工細節。（記者邵敏╱攝影）

華裔屋主修復後，住宅融入現代設施。（記者邵敏╱攝影）

百年過去，金庫保存完好，一戰期間曾用來囤積糖品。（記者邵敏╱攝影）

豪宅隱身綠蔭花園中，占地1.8英畝。（記者邵敏╱攝影）

現任屋主在過去七年間對建築進行全面修復。（記者邵敏╱攝影）

豪宅共三層樓，設有6間臥室與12間浴室。（記者邵敏╱攝影）